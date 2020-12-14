「永遠不會放棄給台灣一個通往世界的窗口」TVBS短短20秒廣告出現令觀眾熟悉的旁白聲，沉穩而獨特的嗓音主人正是陳文茜。陳文茜即將主持《TVBS文茜的世界周報》、《TVBS文茜的世界財經周報》，無論是財經議題、國際政治局勢、以及世界脈動，未來都可以透過每周4個小時的節目完整掌握。

陳文茜過去曾是TVBS主持人，如今再回老東家，她表示感受到從董事長、總經理、到新聞部的全力支持。TVBS在最短時間內從接觸洽談到節目設計，盡力做到無縫接軌，整個過程就像跟時間作戰，讓陳文茜笑稱回到TVBS後，第一句學會的台語就是「阿娘威」（我的媽啊台語），原來是團隊趕工趕成了口頭禪，讓不懂台語的她如今說起這句話，也可以很流利，「這應該是TVBS有史以來準備時程最短的節目了吧」？

陳文茜信心滿滿表示，新節目將帶來更多元的角度與觀點，為讓期待的觀眾先一睹節目內容，TVBS特別播映搶先版。

(中時 )