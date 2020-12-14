第一名模林志玲去年6月甜蜜閃嫁給小7歲日本男星放浪兄弟成員Akira，並在台南舉行盛大婚禮，林志玲升格當人妻就和老公一起定居日本，生活重心全放在家庭上，而鮮少更新社群媒體的林志玲，稍早則難得在IG曬出新照。

林志玲稍早在IG曬出新照，人美心美的她為公益發聲，林志玲為有聲動畫書錄製中文版配音，並感性寫下「能利用小小的力量傳遞溫暖和快樂 」來幫助世界各地的兒童，照片中，林志玲頭戴耳機、手拿文件，她表情認真的、另一手還壓著喉嚨，不難看出林志玲對配音的重視。

許久不見的林志玲終於更新近況，吸引網友狂讚：「志玲姐姐好美又善良喔」、「人美心善的志玲姐姐」、「戲謝志玲姐姐」，不過也有人把焦點全放在林志玲的長相上，直呼：「不像妳欸志林（玲）」、「照片中的人，不像是林志O小姐！」

其實林志玲在上月底過46歲生日時，則難得曬出自拍照，志玲姐姐甜美托腮、把長髮撥到肩上，不僅狂噴仙氣又絕美，也讓外界驚嘆林志玲的凍齡功力。

(中時新聞網)