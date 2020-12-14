正妹網紅許慧盈近日在自己的社群平台上開心分享一則令人興奮的消息。日前她在自己的限時動態上分享寶貝狗狗「J寶貝」身穿小賈斯汀品牌衣服的照片，令人意外的是，竟然被小賈斯汀本人看到並且轉分享在他的IG上，她除了超興奮之外，私訊也收手軟。

近日許慧盈因在限時動態上分享自家狗狗穿上偶像小賈斯汀品牌的衣服，原本只是單純一個分享的動作，沒想到卻引來小賈斯汀本尊的關注，立刻分享這則動態在他自己的IG上，因此，1.5億人皆看到許慧盈和她們家的「J寶貝」；突如其來的驚喜讓她興奮大喊：我真幸運。

被偶像轉發限動，許盈慧相當興奮 (圖/ IG/ hello_win_0623)

難得被偶像關注，許慧盈特別將這千載難逢的一刻截圖下來留存並發文說：「天啊我要哭了！我上小賈斯汀的ig」；除此之外，她還特地私訊小賈斯汀謝謝他。同時也覺得自己實在太幸運又超級狂。同時也因私訊量爆增跟大家說不好意思，私信多到累格，興奮的心情，溢於言表。

(中時新聞網)