前高雄市長韓國瑜今年卸任市長後，就鮮少出現在公開場合，但近日資深媒體人邱明玉在節目討論國民黨主席選舉時爆料，「韓國瑜已偷偷跑去微整形，點痣、去眼袋」。民進黨立委王定宇則表示，若整形就能選黨主席，那韓只能排在前總統馬英九後面，這一番話也讓網紅「歷史哥」發文怒嗆。

邱明玉近日在《民視新聞台》政論節目「辣新聞152」透露，明年的國民黨主席選舉，黨內大老現在最擔心的是「韓國瑜出來選」，包括尋求連任的黨主席江啟臣、馬英九、朱立倫都在防堵韓國瑜。此外，她還爆料「韓國瑜最近有做微整型，有去點痣、去眼袋」。主持人周玉蔻也感到震驚「啊！所以他們競爭做眼袋，為選黨主席做超前部署？」。邱明玉則回應，韓是「整理門面」。

對於邱明玉一番話，王定宇13日在臉書發文嘲諷，「如果弄眼袋、拉皮、點痣，就達到參選黨主席的準備工作？那...韓導...你排隊的號次是在馬英九後面喔」。

對於綠營冷嘲熱諷，臉書粉專「歷史哥澄清唬」今(14日)發文回應，「論對韓的愛，比起三粒，中天根本看不到車尾燈吧，人家才是真．韓本命台好嘛」。

不少網友也紛紛留言，「真的沒提韓沒收視耶…」、「換角度想，韓只要一直保持聲量就不會過時」、「韓總需要整形嗎？離開高雄他就會自動恢復白白胖胖了」、「不這樣它們活不下去，日子沒法過」。

哦？ 如果這樣弄眼袋、拉皮、點痣就達到參選中國國民黨黨主席的準備工作？那...韓導...你排隊的號次是在馬英九後面喔！ 由王定宇發佈於 2020年12月13日 星期日

有個住海邊的三粒，對韓不管內在還是外在，都用放大鏡瘋狂追是否有整形，而且還追了一年！ 此舉已可媲美甚至超越了那些瘋狂追各種韓明星歐巴的狂熱粉絲。 論對韓的愛，比起三粒，中天根本看不到車尾燈吧乡。 人家才是真，韓本命台好嘛!!!! ＃追韓星台三粒4逆？ ＃不愧是恩吸吸認證去年總統大選期報最多韓的新聞台 By Oreo編🍪 🔗相關資料放留言處 由歷史哥澄清唬發佈於 2020年12月13日 星期日

(中時新聞網)