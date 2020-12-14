美國2021財年《國防授權法案》（NDAA FY21）在國會參眾兩院獲得通過，有媒體報導指出，今年法案特別強化美國在印太地區的防禦能力，內容包含一項「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），撥款22億美元加強美國在印太地區的威懾力。對此，中華戰略學會研究員張競指出，美國「太平洋威懾倡議」，不過是帳面遊戲！

「太平洋威懾倡議」將加強美國在印太地區的威懾和防禦姿態以及深化與盟友的合作，這項新計劃效仿2014年設立的、旨在協助北約盟友應對俄羅斯的「歐洲威懾倡議」。而該法案將送至白宮，需川普總統簽署才能正式生效。

對此，張競在《TVBS全球第一線》中斬釘截鐵地說，所謂「太平洋威懾倡議」其實是一個帳面遊戲，將很多原來已經正在執行的項目，故意撥款、歸類出來，變成新國防施政項目，基本上來講就是跟打牌一樣，純心「唬牌」，用來安慰盟國、友邦。

張競提到，最重要是裡頭荒唐的要求，竟要求拜登政府的新任國防部長到國會報告，提出整體檢討和預算需求，更希望2022年增加到55億元，且明年2月新國防部長能否通過參議院任命程序，恐怕都很難講。

在這種情況下，張競則是呼籲政府，「國家安全要靠自己，不要隨著別為了一個假帳的施政項目而胡亂起舞。」

(中時新聞網)