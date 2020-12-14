國泰金控14日代子公司國泰世華商業銀行傍晚發布重訊，董事長蔡宏圖大兒子、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰自2020年12月26日起不再兼任策略長，國泰金指出，蔡宗翰仍是銀行副董事長，只是做內部組織調整，對其經營管理業務上並沒有改變。

總資產已超過10兆元的國泰金控其少東蔡宗翰一舉一動都受到業界高度關注。蔡宗翰日前才因獲父親、國泰金董座蔡宏圖贈股1萬張，引發市場討論，此次又在晚間低調發布辭掉策略長職務，再度引發市場高度揣測。

國泰金控也同時公告，新增「國泰世華商業銀行行政長」一職，由國泰世華銀行資深副總經理蔡翔馨接任。

現年44歲的蔡宗翰一直被視為是國泰金下一位接班人，他也很擅長開疆拓土。在他領軍之下，不只從中信銀手上搶下好市多（COSTCO）聯名卡發卡權，近年又靠著長榮航空聯名卡、台塑聯名卡等衝刺下，已穩坐國銀信用卡王寶座。

在行動支付的攻城略地，蔡宗翰也講究快狠準，必要時也會化身最佳代言人。像2017年3月29日Apple Pay登台時，他除了親自在上市記者會出席，拿著手機在咖啡店前完成指紋感應支付，還特別作了一支13秒的影片，親自上陣「擔綱」廣告男主角，國泰世華數位品牌KOKO更是他一手催生，目前會員數排名衝第二。

蔡宗翰近年帶領國泰多角化經營，繼跨入飯店業、物流業後，還涉足到他最愛的水族館領域，2020年8月開幕的Xpark水族館與國泰人壽「置地廣場 桃園」背後推手就是他。

對於此次蔡宗翰低調辭掉策略長後，市場紛紛揣測是否會有其他更震撼的動作。

(工商 )