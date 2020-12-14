市場看好新冠肺炎疫苗上市後讓美國經濟回復正常，刺激以小型股為主的羅素2000指數（簡稱羅指）11月創歷來最大月增幅。專家認為羅指上漲氣勢會持續至12月，表現優於以大型股為主的標準普爾500指數（簡稱標指）並繼續領漲大盤。

12月以來羅指累漲約5％，代表美股表現的標指僅累漲約1.2％。在羅指成份股裡，美國鋼鐵累計大漲近三成、連鎖餐廳Denny's累漲兩成、廉航Spirit累漲約16％、梅西百貨累漲約8.5％。

道瓊斯市場數據顯示今年初迄上周二止羅指累漲15％，標指累漲13％，是今年來前者累漲幅度首次超過後者。若此領先態勢持續至年底，羅指今年的年度表現，將是2016年來首次優於標指。

投資公司Villere投資組合經理人維勒爾（Lamar Villere）說小型股在11月的漲勢實在令人難以置信。雖然原先走勢一直落後大型股，但在輝瑞等公布疫苗利多消息後，小型股即持續大漲。

受疫情嚴重打擊的小型股，向來在經濟復甦期內表現相當好。當疫苗消息讓外界看好經濟將回復成長時，投資人預期受疫情打擊最嚴重的產業，其業績將在明年恢復過來。

投資公司Eaton Vance WaterOak Advisors投資長拉弗米（Duke Laflamme）說，通常只要經濟走出衰退，小型股的表現往往優於大型股。他認為這次也不例外。

儘管如此，美國銀行以未來12個月預估獲利來衡量，羅指迄11月底止的本益比達18.1倍，已超過1985年來平均的15.3倍。

(工商 )