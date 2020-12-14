看好即將遠離最「悶」的一年，香格里拉台南遠東大飯店看好今年因許多民眾留在國內過年，熱門搶手的除夕圍爐一位難求，龐大的餐飲需求，提前引爆年菜商機，也期望帶動送禮商機！除了「醉月樓」中餐廳推出除夕當日新鮮現煮六人至八人份「牛轉乾坤團圓外帶年菜」，五菜一湯兩甜點，每套10,888元，贈含保溫保冷袋，此外，一口氣推出十二款年節禮盒與禮籃，叩關龐大的年節周邊商品。

除夕團圓飯，即日起至2021年1月31日之前預購，可享九折，另有單點選擇，每道300元至1880元。同時，針對年節送禮，飯店一次推出十二款年節禮盒與禮籃，從傳統中式「醉月XO剁椒雙醬禮盒」、「櫻花蝦蘿蔔糕及紅豆核桃糕禮盒」、「鳳梨酥禮盒」、「蛋黃酥」，西式糕點「巴斯克蛋糕」，日式「燒菓子」與馬來西亞「正宗肉骨茶」，以及全新打造送禮自用相宜的「烤鴨禮籃」與「鹿野雞禮籃」等12款禮盒與禮籃，每組價格399元至3,880元。

醉月樓主廚許忠賢設計出「牛轉乾坤團圓外帶年菜」，包含醉月五福大拼盤(香醉元蹄、滬江柳葉魚、油爆蝦、糖醋小排、五味松花貝)、黑松露金蒜波士頓龍蝦、醉月酸湯紅條斑、烏參鮑甫燴富貴蹄膀、油淋八寶糯米雞、財源廣進佛跳牆、蘇式焗烤土鳳梨酥及團圓櫻花蝦蘿蔔糕，約六人份每組10,888元。

另外，喜愛湯品消費者千萬別錯過鮑魚婆參火烔三寶鍋，湯底選用老母雞慢火熬煮十小時以上，成濃韻「上湯」湯底，再加入活鮑魚、蹄筋、瑤柱、婆參等上等食材ㄧ同煨煮，湯頭醇厚，令人齒頰留香，外帶套餐加價2,000元即可升級。年菜除外帶之外，其他均可單點。

此外，走春必備中式伴手禮，「醉月樓」也推出特製X.O.醬，嚴選干貝、火腿、廣式臘腸，搭配朝天椒、辣椒油、紅蔥頭、蝦乾、櫻花蝦及竹板魚精心製成，推出「醉月雙醬禮盒」內含X.O.醬與剁椒醬的各一瓶，每組988元。

還有五穀豐登與年高長壽意涵的核桃紅豆甜年糕及櫻花蝦蘿蔔糕，每個480元、禮盒組「鴻圖大展雙糕禮盒」每組988元，是春節期間拜訪親友，是最大方實惠的贈禮。

位於該飯店一樓的外賣店「品香坊」也推出各種年節商品，包含南洋風味的新選擇的「諸事大吉肉骨茶」，由馬來西亞行政主廚黃胤仁，以當歸、枸杞、玉竹等熬湯底，加入豬腳、排骨與帶皮大蒜等，慢火煨燉五小時的正宗肉骨茶。「乾隆一品佛跳牆」以鮑魚、豬腳、豬肚、海參、蹄筋等精選食材細火慢熬，精粹出高湯精華。

另有「烤鴨禮籃」、「爐烤鹿野雞禮籃」、「犇向好運蛋黃酥禮盒」、「鴻運金旺蛋黃酥禮盒」、「鴻運旺旺綜合鳳梨酥禮盒」、「恭喜發財巴斯克禮盒」、「招財進寶燒果子禮盒」及「福在眼前蛋糕禮盒」每款399元至2,380元，以上均可接受無禮袋包裝之單項購買。

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