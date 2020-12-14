原PO在Dcard論壇上以「過年紅包收到三倍券」發文表示，在親戚給的紅包中驚見三倍券。(摘自dcard)

政府7月推出的振興三倍券使用期限即將在年底年底到期，行政院長蘇貞昌表示，目前還有約40萬人沒領取使用，提醒在12／31前要用完。近日一位男網友收到一位親戚提前給過年紅包，打開後意外發現有2張三倍券在裡面，而藏在後面的一疊藍色千鈔更讓他嘴角失守，直呼「阿姨我不想努力了」。

原PO在Dcard論壇上以「過年紅包收到三倍券」發文表示，因為過年不會跟阿姨見面，近日碰面就提前領到紅包。不過原PO回家後，卻發現紅包裡面竟然有一張500和200元的三倍券，讓他表示「我沒看錯吧！」，加上後面一疊藍色鈔票，最後原PO一共收進6700元，開心直呼「阿姨我不想努力了。」

文章曝光後，原PO收到的大紅包讓網友羨慕表示，「我只注意到後面好多張藍藍的可愛的東西」、「可以領這麼大包也太爽，真的不用努力了」、「缺侄子嗎」。網友也提醒，「千萬記得這個月底前要用掉三倍劵，不然紅包就真的剩下紅包袋可再利用了。」

不過，有網友指出，紅包通常都是包尾數雙數，很少包單數，質疑袋中的三倍券是原PO自己加的。「6700？ 紅包好像沒在包單數的」、「不可能包單數吧，單數是喪禮吧」、「感覺是自己放進去，然後拍一下照幻想的，哪有人包紅包包尾數700的」。

(中時新聞網)