每年12月北美各大影評人協會都會公布年度電影得獎名單，波士頓影評人協會（BSFC）率先於台灣時間14日公布得獎名單，由華人女導演趙婷執導的新作《游牧人生》連奪3獎包括最佳電影、導演以及攝影而成為大贏家。

由奧斯卡影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）領銜主演、被視為奧斯卡影帝熱門人選的新片《父親》一舉奪下最佳男主角，他繼《沉默的羔羊》獲得該協會頒發最佳男配角獎之後，第二度獲得該協會的肯定；該片導演弗洛里安澤勒（Florian Zeller）同時獲最佳新導演獎榮耀。

安東尼霍普金斯在電影中，詮釋獨居的失智症父親，拒絕由奧斯卡影后奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）所飾演的女兒，為他安排的所有協助與照顧，女兒也對此感到身心俱疲。當這位父親試圖釐清自己不斷產生的變化時，他也同時懷疑起摯愛的親人、自己的心智，以及熟悉的生活環境。該片也確定將在台上映，預計於明年3月與觀眾見面。

此外，美國新演員西德尼弗拉尼根（Sidney Flanigan）憑首部電影《從不，很少，有時，總是》（暫譯，Never Rarely Sometimes Always）擒下最佳女主角。而韓國老牌女星尹汝貞就憑新片《夢想之地》（暫譯，Minari）可愛祖母一角而獲選最佳女配角。

創立於1981年的波士頓影評人協會，由波士頓地區的26位影評人與記者組成，從今年最喜愛的電影與表演中，作出最具啟發性的選擇。適逢疫情期間，該協會也在公佈得獎名單的同時，表達對電影界的支持：「在這困難時期，我們對當地戲院、戲院從業人員，以及所有堅持不懈的電影人，表達團結與支持。」

(中時 )