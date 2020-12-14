中印邊境在入冬之後，雙方部隊持續呈對峙狀態，邊界談判已完全停滯。印度方面近日更傳出將向以色列訂購輕型遙控武器站，為在宣傳上的進行對抗，解放軍近期亦展開遙控機槍實彈演練與新型防護性突擊車亮相，相關視頻在大陸《央視軍事》頻道上播出，引發網路上的熱烈討論。

據大陸《央視軍事》微博14日披露，解放軍第72集團軍某輕型合成旅展開實彈戰術演練。此次行動以新型防護性突擊車為主角，通過遙控機槍，精確壓制敵火力點；搭載步兵迅速通過敵前沿，直插縱深控要；下車後，步兵使用單兵火箭、雲爆彈、重機槍等多型火器打擊！

另據《多維新聞》指出，上述的遙控武器系統又稱遙控武器站(RWS)是一種車載、遙控操作的武器系統，經由車內人員操作，除裝填外大部時間無須暴露車外，可提高人員安全性。

遙控武器系統可配備多種武器，包括機槍、榴彈發射器甚至反坦克導彈，由於固定在車體頂部及具有火控系統，武器較穩定，準確度更高。（圖／央視軍事截圖）

報導說，遙控武器系統可配備多種武器，包括機槍、榴彈發射器甚至反坦克導彈，由於固定在車體頂部及具有火控系統，武器更為穩定，準確度亦更高。先前外界傳出伊朗重要核子物理學家法克里札德不久前遭到狙擊，就是遭這種以色列製造、以衛星控制的遙控武器系統。

美國《防務博客》網站先前曾報導，印度方面已向以色列訂購了類似的輕型遙控武器站，到貨後將安裝印度軍隊已列裝的新型俄制AK-203突擊步槍，未來將部署到重要基地附近以及邊境地區，實現無人值守，並可能為其配備熱成像系統，以便可以全天候使用。

分析指出，這種遙控武器站需要持續供電，若要長時間部署到無人地區，可能性不大，比較可能的是部署在印軍哨所附近，使用線纜為其供電。

另據報導，印度軍方聲稱，採購這款火控系統搭配印軍現役的AK-47/AK-203突擊步槍主要是為了對付敵方的無人機。知情人士則透露，印軍還準備把這種武器部署在班公湖附近，認為如此一來可以減少自身人員的凍傷。

報導指出，11月下旬，中印對峙邊境地區氣溫驟降，近期網路上流傳照片顯示，由於天氣太冷，印軍前沿戰壕大批士兵被凍傷，甚至有疑似凍死的印軍被裝進屍袋抬走。

對於印方所採購的以色列SMASH火控系統的舉動，俄羅斯軍事專家卻表示，這種武器系統很容易被駭客入侵，容易造成操作失誤傷及己方人員。

(中時新聞網)