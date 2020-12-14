台泥一向是台灣的資深老牌企業，卻不是許多人關注的熱門焦點，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，大多數人對台泥這家老牌企業可能沒有那麼注意，但張安平出任董事長迄今，台泥一直維持大約10%殖利率，這回花東行參訪台泥，他對台泥及張安平的高瞻遠矚，刮目相看！

謝金河昨在臉書上發文指出，在電視上看到台泥董事長張安平在雨中，身上的衣服淋濕，很真誠地和當地住民溝通，向居民訴說台泥的未來，他看了很受感動。而去年也有一位朋友專程去參加台泥股東大會，結果被張安平對台泥未來十年發展的宏圖大計所感動，要他留意台泥這家全台灣最資深的老牌企業。

他說，這趟花東行，一行人沒有坐飛機或火車，而是坐遊覽車，真正走一次蘇花改，最重要的是到台泥和平廠看看。當天國五全缐暢過，他們六點多出發，大約八點半就到和平，台泥總經理李鍾培專程從台北趕來為他們做簡報。從台泥的永續發展談到碳交易、碳排放，也帶出台泥的經營主軸，除了水泥、新建材、台泥未來的發展，還包括廢棄物清理及新能源，即太陽能、風力發電、地熱及儲能，這也是張安平董事長在股東大會上向股東報告的新藍圖。

謝金河表示，在當天的參訪中，他們看了竪井運輸的水泥礦區，也參觀了和平港及和平電廠。過去傳統的水泥廠區總是布滿粉塵，這回我們看到的是一片綠色礦山及清新的空氣，這讓他對水泥業的刻板印象完全改變。李總經理也帶領他去看和平港區的活珊瑚，這個挖出來的水泥及煤專用碼頭氣勢不凡，而和平電廠也在港灣一側，這個由水泥廠、港口、電廠三合一形成的水泥、環保、能源新架構十分完整，這也是張安平下一個台泥十年大計的主軸。

他認為，最令人感動的是和平水泥把舊倉庫改裝成為現代化的廣場，星巴克、統一超商都來進駐，這個DaKa生態循環工廠，現在一天在假日吸引12000個遊客，已成崇德最熱門打卡地標，很多當地住民都來擺攤賣手工藝創作及小吃，這是地方創生的一部分。一般水泥或電廠都是給住民補償金，台泥則是築巢引鳳，努力幫住民創造就業賺錢的機會。

謝金河強調，張安平董事長不以眼前利益為重，而是放眼未來十年後的台泥發展大計，大家常說百聞不如一見，大多數人對台泥這家老牌企業可能沒有那麼注意，但張安平出任董事長迄今，台泥一直維持大約10%殖利率，這回台泥參訪，讓他對台泥及張安平的高瞻遠矚，長線佈局刮目相看！

(中時新聞網)