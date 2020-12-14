由蜜拉喬娃維琪主演的動作鉅片《魔物獵人》於12月4日在台上映，這部改編自CAPCOM 同名電玩的電影在上映前就吸引眾多玩家和影迷熱烈討論，號召搶進戲院一睹蜜拉在大銀幕對戰魔物的快感。作為全球首演市場之一，《魔物獵人》在台上片兩週後討論熱度不減，目前全台票房已累積飆破7500萬台幣，順利拿下全台雙週票房冠軍寶座。

對於電影版逼真的視覺特效，《魔物獵人》系列遊戲總監藤岡大力讚嘆戲院的聲光娛樂效果：「真的不得不佩服好萊塢團隊厲害的視覺特效！我們與導演保羅安德森及製作團隊不斷來回溝通，就是希望能看到電影忠實呈現遊戲原作，而導演也都會統整我們的意見去修改。」遊戲製作人辻本良三也背書鼓勵粉絲進戲院：「電影團隊花了很多心力在魔物還有電腦特效上，請大家務必進電影院好好感受這部動作爽片！」

此外，索尼影業大手筆祭出超級大獎邀請全台影迷同樂，自即日起，觀眾只要憑《魔物獵人》電影票根，就有機會抽中PlayStation®5遊戲主機，週週抽共送出5台（活動日期至2021年1月7日），第一位抽中PlayStation®5的幸運得主將於本週五（18日）在索尼影業官方粉絲頁公布。

(中時 )