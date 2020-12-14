里昂報告開出第一槍，指稱蘋果iPhone 12將出現首波砍單，影響台積電5奈米產能利用率並使其數據在明年首季降至8成。有地表最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤指出，主要是季節性影響，才讓台積電產能利用率下降。

里昂在報告中提到，iPhone 12首波砍單持續到明年上半年，推估打造A14晶片的台積電5奈米產能利用率，可能從目前100％，到明年第1季下降到80％；而受庫存調整影響，台積電明年每股盈餘（EPS）可能較預期減少1%，從22元降至21元。

對此，國內分析師包括摩爾投顧投資長郭哲榮表示，台積電5奈米產能利用率明年首季縱使短暫下滑，缺口還是會被其他客戶的訂單補上，台積電在先進製程技術的競爭優勢顯而易見，仍力壓競爭對手，外界對展望不需要過度悲觀，且外資報告為了搶市場第一和吸引眼球，對於營收預期調整得過於頻繁。

郭明錤最新報告也提到，報告認為台積電明年Q1數據下滑至80%，的確與今年Q4的表現有落差，蘋果擔憂iPhone 12 系列需求低於市場預期，所以先行砍單，恐衝擊台積電股價與營運表現。不過，郭明錤解讀，本來維持100%就是過度樂觀，加上股價若因預期而修正，反而有利於後市反彈。

郭明錤表示，2021年Q1出貨量將上調3%~5%，Q2則是從原本的5,100 萬支下修至 4,500 萬支，但相較2020 年第Q2的 3,600萬支，還是成長許多。至於台積電5奈米對生產A14處理器產能下降，主要還是季節性影響，以及預期A15處理器出貨時間將較A14提早，加上對於iPhone 12 Pro 系列 長焦、廣角CIS 缺貨所致。

由於新冠疫情衝擊，蘋果今年發表的iPhone 12 系列成為近幾年最晚發布的新機，這也導致iPhone 12 系列將成為史上產品周期最短的iPhone，加上Sony獨家供應iPhone 12 Pro 系列CIS，生產時間約落在12~14周，生產模式也難以加速，使得2021年Q2出貨量有所下滑。

(中時新聞網)