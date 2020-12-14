中川大志（左）、清原果耶擔綱男女主角配音聲優。（采昌提供）

由《我的英雄學院》、《鋼之鍊金術師》知名動畫公司「BONES」（又稱骨頭社）虐心打造，改編自芥川賞作家田邊聖子經典青春愛情小說的電影《喬瑟與虎與魚群動畫版》即將在明年1月20日在台上映。近日就在選在故事場景之一的大阪海遊館，進行上映前的祈福宣傳，並找來為電影擔任配音的男主角中川大志，以及擔任客座聲優的吉本興業搞笑團體「見取り図」，在東京、大阪兩地進行逗趣不已的視訊連線宣傳。

中川大志在片中詮釋一位喜愛大海、並在潛水用品店打工的大學生「恆夫」。中川透露片中的潛水場面，自己當時就是在麥克風前面，實際戴上潛水用的呼吸管來配音。「見取り図」團員之一的盛山晉太郎，則在片中詮釋潛水用品店店長。

對於有機會擔任配音工作，盛山表示：「經常有人跟我說，我的聲音很有特色，所以接到這項配音工作時，我感到非常高興，這也是我第一次擔任配音員。」不過身為大阪人的他，也表達這次配音最苦惱的地方：「雖然角色也是大阪人，但我自己其實不太懂大阪腔，讓我配音過程頻頻碰壁，有時候一句話還配了20次，還好最後有慢慢克服這點。」

另一位成員Lily則詮釋車站站務員。雖然只有一句台詞，他也是樂得表示：「配音員是我想做的工作之一，很高興這個夢想成真！雖然只是一句台詞的站務員，但這部電影的故事、畫面與音樂都很棒，就連身為大叔的我都感到心動不已！」

《喬瑟與虎與魚群動畫版》以大阪作為故事舞台，雖然這次未能如願來大阪宣傳，中川大志也表示如果有機會來這邊，最想去搭摩天輪：「雖然我比較不敢去高的地方，但滿想搭乘HEP FIVE購物中心的摩天輪看看。它有在片中出現，之前我到大阪工作時，曾經路過看到，只是沒能去搭。下次有機會，很想透過摩天輪，去俯瞰整個大阪。」

聽到中川的期望，身為大阪人的盛山晉太郎則變身導遊，為中川推薦自家經紀公司的必去景點：「希望你可以到難波，這是一個充滿『100％大阪果汁』的歡笑之城，例如難波豪華花月劇場、吉本漫才劇場。」一席話也讓中川展現笑顏，並在最後推薦電影：「雖然今年是忙亂的一年，但我希望大家可以進電影院放鬆一下。這是一部溫柔的電影，可以溫暖您的心，讓您感到安心，希望大家會喜歡。」

(中時 )