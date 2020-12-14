一群解碼愛好者宣布，他們已經成功破解了50多年前「黃道帶殺手」(Zodiac Killer)所留下的最後一段未解密碼。此人在1960年代後期，在北加州地區進行多次隨機行兇殺人，但是兇手至今不明，是美國刑案史上的著名懸案。

科學警報(Science Alert)報導，「黃道帶殺手」於1969年11月，將一封信發送給《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)的，內容是一連串由代碼與神秘字母符號組成的，之後他還曾以電話向警方挑釁，表示自己的犯案線索就在密碼信當中。

此人在1968年和1969年間，至少犯下5起致命謀殺案，大多是隨機性持槍殺害路人，據他自己的說法，已經犯案37起，並造成其他連環殺手的模仿，進一步導致治安惡化與人心惶惶。

當年警方與聯邦調查局召集了許多密碼學專家，來破譯黃道帶殺手的信，大多數的密碼信件是破解了，但是解譯方式仍有爭議，因為還留有數十個字符無法確定意思。

現在有3位密碼愛好者宣稱，已經破解密碼，可惜的是，破譯內容僅是殺手蔑視法治與一些自吹自擂的話，並不是關於犯案動機或真實身份的重要線索。

破解的譯文是：「我希望各位在捉捕我的過程​，能享受到很多樂趣……我並不怕死刑，不怕毒氣室，因為我死亡以後將前往天堂，我現在有足夠的奴隸來為我工作。」

46歲的美國網頁設計師大衛‧歐蘭恰克(David Oranchak)與澳洲數學家山姆‧布拉克(Sam Blake)、

比利時程式師卡爾‧馮‧艾卡克(Jarl Van Eykcke)3人合作，利用幾年的時間，編寫有電腦程式來分析這些複雜代碼，他們從2006年就開始這項工作。

歐蘭恰克告訴《舊金山紀事報》，他已與聯邦調查局（FBI）分享他們團隊的發現。

Let's Crack Zodiac - Episode 5 - The 340 Is Solved!

(中時新聞網)