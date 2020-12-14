桃園區文昌公園停車場啟用，元旦前開放免費停。(蔡依珍攝)

桃園區文昌公園過去環境陰暗，民眾不願進入，市府爭取到前瞻補助2.03億元，加上市府挹注共4.63億元，增闢地下停車場，並透過參與式預算一併改造文昌公園，將文昌公園改造成運動遊憩新地點，市府也將規畫招商引進咖啡廳或超商增加人氣，14日宣布停車場啟用，明年元旦前開放免費停車。

桃園市長鄭文燦表示，桃園文昌公園地下停車場總經費4.63億元，獲得前瞻計畫補助2.03億元，設置汽車位317席、重機車位8席、機車位250席，成為桃園市第二座獲得前瞻建設計畫完工啟用的智慧化停車場，採智慧化設計，包括採用車牌辨識智慧停車系統，提供多元繳費方式；設置大面積通風井及植生牆，提高自然採光及通風；於民權路及民族路皆設有出入口，減少站前交通負荷；停車場內部則以至聖先師孔子進行彩繪點綴，並以藍色、粉紅色及綠色，分別標示無障礙、婦幼及電動車格，便利民眾停找車需求。

上頭的文昌公園則透過參與式預算規畫，居民選擇以「運動遊憩設施」為改造主軸，亮點包括：整頓行人通行空間，增加夜間照明設備，提升公園寬敞度及明亮度；增設民族路景福派出所警備車格，並闢建桃園國小通學步道，讓周圍交通及環境更完善；將公園既有變電箱收納至停車場內，也設置彩色環形散步道，進行道路水溝整頓清理等環境優化等工程，優化休憩空間；設置公園違停舉報系統，強化公園停車場停車率。

公園也設置服務中心，規畫招商引進咖啡廳或便利商店，提升民眾繳費便利性及公園夜間安全性，讓居民能更親近公園，讓整個公園兼具智慧、人本、低碳、永續及友善特色。

文昌公園地下停車場即起試營運，預計明年1月1日起開始收費，以汽車及重機每小時收費40元（每日上限180元）、機車每次收費30元為標準，並推出月租及里民優惠等方案，盼增加的停車空間能有效改善商圈周邊交通。

(中時 )