台中張、洪姓表兄弟涉嫌持已兌付的三倍券消費，詐騙山城地區多家檳榔攤，檢警經漏夜調查，追出另名陳姓共犯拘提到案，14日依詐欺罪嫌將3人移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後，晚間以3人有串證及再犯之虞等理由聲請羈押，法院漏夜開庭審理，深夜裁定3人羈押禁見。

檢警調查，張等人供稱所持三倍券是「撿到的」，而且撿到的地點已記不清楚等，仍有諸多疑點，除持續擴大偵辦，並追查是否有在逃共犯，釐清案情。

據了解，35歲洪男及27歲張男是表兄弟，兩人在12月11日上午開車到台中市石岡區豐勢路的1家檳榔攤，要以面額1500元的三倍券購買10包香菸，店家庫存不足，賣出3包菸，收了2張面額200元的三倍券，未找零錢，洪男即開車離去。洪男兩人再向另1家檳榔攤故技重施，但商家拒收。

因受害檳榔攤商發現所收三倍券，後方有蓋銀行收付章，才知受騙而報案，警方循線先後逮捕洪及張男，兩人均辯稱，三倍券是在西屯永安橋下「撿到的」，且撿到的地點已記不清楚，所撿到的三倍券已全部花完。警方持續追查發現另名共犯陳姓男子，昨晚拘提到案，14日下午依詐欺罪嫌將洪男等3人移送台中地檢署偵辦。

台中檢方複訊後，認為3人涉嫌以已兌付的三倍券向商家詐欺，所涉加重詐欺罪是1年以上、7年以下重罪，且有串證及再犯之虞，晚間向台中地院聲請羈押獲准。

(中時 )