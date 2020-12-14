藝人劉雨柔和職業格鬥選手黃育仁結婚後，婚姻生活相當甜蜜，原本就對運動相當有興趣的劉雨柔，也因為老公的關係學會了許多格鬥的技巧，最後更考取國際級拳擊教練證照，十分專業。

只是再甜蜜的夫妻生活，偶爾還是會有些小事會讓彼此不開心。近期劉雨柔在談話節目《11點熱吵店》裡就聊到老公有點讓她受不了的缺點，就是拍照技術太差。

劉雨柔對於老公拍照技術頗有微詞 (圖/ 翻攝自YouTube/ 11點熱吵店)

節目裡，劉雨柔準備多張老公幫忙拍攝的照片；原本在蜜月出發前，她先請老公去參考一下別人的照片怎麼拍，不然碰到難得美景，照片拍不好很可惜。直到蜜月的最後一天，不擅拍照的老公竟然開始指導劉雨柔擺姿勢，這讓她心中十分開心，覺得先前請他先做功課是有用的。

當劉雨柔在現場亮出照片時，其他來賓大笑不已。照片不是人太小看不到就是逆光看不到臉，最後一張更把落葉全部拍進去，讓劉雨柔大傻眼說，我跟水鬼有什麼不一樣？主持人沈玉琳更火上加油說，眼鏡還要這樣推才看得到，笑翻所有人。

連落葉也入鏡，劉雨柔覺得自己像水鬼 (圖/ 翻攝自YouTube/ 11點熱吵店)

(中時新聞網)