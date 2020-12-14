為了解飲食對人類大腦認知能力與相關疾病的影響，美國研究團隊追蹤近1,800名英國人的飲食內容長達10年，每經過一段時間就比較所攝取的飲食對認知能力的影響。結果發現，乳酪、紅酒與羊肉有助於防止老年痴呆症與年齡成長造成的認知能力下降，而過多的鹽恐造成大腦損害。

愛荷華州立大學威利特(Auriel Willette)教授組成的研究團隊，透過英國生物資料庫(UK Biobank)蒐集1,787名年齡在46至77歲英國人的飲食習慣，並分析其認知能力。英國生物資料庫為大型的生物醫學數據庫，其中含蓋50萬筆自願參與者的遺傳與健康資訊。

每位受測者都被要求詳細交代攝入的飲食種類與攝取量，包括水果、蔬菜、魚、肉、奶酪、麵包、穀物、茶、咖啡與各種含酒精飲料。

同時，受測者還須進行「流動智力測驗」(Fluid Intelligence Tests)，總計2006年至2016年共進行3次。該測驗能掌握受測者在混亂狀態中發現意義（新知識），以及解決新問題的能力。換言之，能理解受測者快速反應思考能力。

阿茲海默症的腦內變化。

研究人員發現，在各種食物中，乳酪最能幫助抵抗年齡成長造成的認知能力下降，即使已進入生命階段最後幾年的受測者也是如此。此外，每天1杯紅酒與每週1次羊肉(而非其他紅肉)，也可改善長期認知能力。

在各種乳酪製品中，低脂乳酪(如莫扎瑞拉)與乳製品(如優酪乳)，對人的認知健康最具幫助；而奶油、巧達乾酪與加工乳酪則是有害的。

相較之下，引發認知與痴呆的罪魁禍首竟是高鹽飲食。研究人員因此警告有老年痴呆風險的人，因注意攝取量，以防止年齡漸長而產生認知問題。特別是已換有該症狀與認知能力正下降的人，會加速其病症。

不過，他也強調一切仍由基因決定，部分人因基因似乎不受阿茲海默症的干擾，另一些人則面臨較大風險。但其深信，正確選擇食物有助於預防痴呆症與認知能力下降。因此，想要降低老年痴呆最好的方法，就是健康的飲食方式來增加大腦中的蛋白質水平，進而保護大腦。

(中時新聞網)