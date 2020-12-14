劉濤再披婚紗，被狂讚氣質絕了。（圖／翻攝自微博）

42歲大陸女星劉濤因演出《羋月傳》、《瑯琊榜》紅遍兩岸三地，每回演歷史劇總被讚很適合古裝扮相，近日她則為了新戲《星辰大海》披上白婚紗，不但凸顯她的女神氣質，小蠻腰更是十分搶鏡。

劉濤14日在微博曬岀一張婚紗照，只見她裝容精緻、披著白頭紗，整個人散發溫婉優雅的氣質，不但直角肩和鎖骨十分明顯，婚紗的收腰設計，勾勒岀她的纖細蠻腰，更顯岀她的苗條S曲線，好身材完全看不出是生過2個孩子，仙氣爆棚照吸引粉絲狂讚「好美啊」、「可以嫁給我嗎！」、「仙女姐姐下凡了」，婚紗造型大獲好評。

粉絲翻岀劉濤舊照對比，大讚都沒變。（圖／翻攝自微博）

另外，有粉絲翻出她早年的婚紗照做對比，留言直誇「這些年來從未變過，你還是原來的你」，竟釣岀劉濤本人回覆：「明明更好看了」，得意語氣逗樂粉絲，同時也有人好奇劉濤今年底將到哪個電視台跨年表演，劉濤也親自解答「休息一年行不行」，竟意外得到粉絲一片叫好，希望她今年好好休息。

(中時新聞網)