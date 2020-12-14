一名已婚空姐疑似與網友曖昧，甚至隔離期間兩人還去開房間，綠帽夫知道後氣炸，將曖昧對話截圖傳到親友群組，更向空姐公司檢舉偷吃，結果這名空姐反告老公侵犯名譽權，但法院「挺綠帽夫」打臉空姐，認為老公行為情有可原。

大陸這名外表亮眼的空姐，雖然已經結婚，但仍不乏許多追求者，某次綠帽夫意外發現妻子與一名男子聊天內容非常曖昧，妻子疑似出軌的行為，讓綠帽夫一時失控，將兩人對話傳到親友群，也向妻子公司投訴，導致空姐遭停職，每個月只能領取底薪。

空姐不滿被老公「衝康」，一狀告上法院，她表示老公透過微信等軟體，向她的家人、朋友、同事發送侮辱誹謗她的訊息，導致自己、及家人遭受巨大精神傷害，個資甚至被公布在網路上，許多陌生人因此發訊息騷擾她，要求老公必須公開道歉、並恢復她的名譽，同時求償1.5萬元人民幣（約台幣6.4萬）。

一審時法院認為，老公的行為確實過激實屬不妥，應該被批評教育，但此事是由夫妻感情失和引起，情有可原，不屬於侵權；空姐不服再提上訴，二審法院認為老公過激行為，對空姐名譽尚不足以產生實質性損害後果，故駁回上訴維持原判。

(中時新聞網)