陌生男子尾隨高雄女大生20公里，搭訕遭拒爆拉扯，女方外套被扯壞。（翻攝畫面）

高雄傳出女大學生遭陌生男子騎車尾隨近20公里，一度發生拉扯衝突扯破衣服的案件。涉案嫌犯14日下午落網，嫌犯並非第一次犯案，過去曾有多次性騷擾紀錄。嫌犯供稱，看見年輕女子會興奮，有就醫服藥，但仍然忍不住衝動。

警方調查，許姓女大生（18歲）前晚8點多與男友用餐後，單獨從旗山市區騎車返校。行台29線旗南路時，遭到陌生男子一路尾隨，直到台22線統領路一處路口，嫌犯趁等紅燈上前要求跟女大生認識作朋友。女方當場拒絕，並加速騎車離開，但嫌犯出手強拉女方衣服扯壞外套拉鍊。女大生趕緊騎車到附近加油站求救報警。她的男友上午代替女友發文揭露經過，呼籲女同學注意安全「不想讓長榮大學女大生案再發生一次」。

張姓嫌犯落網稱看到年輕女子會興奮，有服藥但無法克制。（翻攝畫面）

據《聯合新聞網》報導，辦案人員14日下午，循線到大寮區一處冷凍工廠逮捕25歲的張姓男子。嫌犯坦承有動手拉扯一名年輕女性。並供稱，平常看見年輕女子會興奮，忍不住想去認識對方。平常有就醫服用藥物，但是昨晚吃藥之後還是忍不住衝動。這般說法究竟是事實，還是為了脫罪，還有待進一步調查。

警方指出，嫌犯曾有5次性騷擾事件，但未留下刑事紀錄。嫌犯在大寮區工作，家住杉林區，當天是從杉林區要回大寮路上，臨時起意犯案。仁武分局在偵訊後將他依強制、性騷擾、毀損等罪送辦。

(中時新聞網)