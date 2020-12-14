這名林姓老翁走失後不知何故，跌落南科某科技廠旁水溝，消防人員發現時已經身亡。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市佳里區一名73歲的林姓男子，12日跟隨家中附近的廟宇及陣頭出動，前往安南區交陪宮廟贊境，忙了一天後，卻不知何故沒搭上回程的遊覽車，家屬等不到老翁回家，在網路上發動協尋，有網友po文留言，表示曾在南科園區看過老翁，家屬透過協助，調閱監視器發現他的身影，最後卻傳來不幸消息，晚間9時許，家屬在某科技廠外的水溝找到老翁，已經氣絕身亡。

南市消防局14日晚間接獲報案，有人跌落新市區大業一路某科技廠房旁的水溝內，立刻派遣南科分隊前往救援，由於需要經過廠區，該廠保全還一度阻擋救護車進入，直到家屬趕來引導才抵達現場。

消防人員發現老翁倒臥在約2公尺深的水溝內，身體僵硬動也不動，渾身都是泥濘，馬上架梯下到水溝救人，但老翁早已經沒了呼吸心跳，家屬盼到的竟是一具屍體，心都涼了；老翁13日上午還被監視器拍到，也不知在何時、何故跌落水溝，陳屍處疑似有一灘血水，不知是否因摔落撞傷所致，詳細原因有待警方調查。

據了解，林姓老翁12日跟著子龍廟永昌宮的陣頭及轎班到安南區的慶和宮贊境，光是他所屬的宋江陣就有40多人，廟方總共有約百人前往，忙了一天後，晚間搭車返程時，可能因眾人太累，一時疏忽忘記清點人數，老翁也因此走失，這幾天日夜溫差大，加上老翁有慢性病，擔心發生危險，家屬著急尋人，在台南各大臉書社團po文，但還是傳來不幸消息。

(中時 )