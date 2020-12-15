國民黨2024會由誰角逐大位？前新北市長朱立倫與新北市長侯友宜「朱侯配」，都被點名討論過，而侯友宜民調在多份縣市長民調中，排行名也列前茅。資深媒體人韋安認為，所謂「朱侯配」根本是假議題，現在的討論完全是封殺侯未來可能性。

韋安14日在臉書發文回應「朱侯配」，他提到，現在討論2024大位所謂「朱侯配」，就是殺侯挺朱，封殺侯未來的可能性，根本假議題，並提出4點觀察論證，回應一位國政院退休研究員前輩的投書。

韋安指出，第一，去年，朱立倫用「大大的擁抱」，希望爭取韓國瑜支持他選總統，結果大家都已經看到了。第二，侯已一再強調「專心市政」，現在搞「朱侯配」，只會干擾他的市政，攪亂輿論風向。「朱侯配」其實是假，封殺侯未來可能性才是真，不是嗎？

第三，2019挺朱人士，希望跳過原有藍營的初選遊戲規則，早早確定朱的參選總統身份，結果讓藍營烏煙瘴氣，而離2024還有3年多，就要「殺侯挺朱」，自己搶轎子坐，難道不是又瘋了嗎？他感嘆，國民黨的歷史總是重演，黨內同志總是比敵人還火辣，希望「朱隊友」不要又成了「豬隊友」。

他強調，大位是靠「想做事、能做事，實實在在在做事」，贏得民意支持「掙」出來的，不是靠東蹭西蹭「蹭」出來的。

對於2024，侯友宜公開受訪時曾回應，「自己會扮演好市長角色，做出讓市民有感的政績，才是最重要的事」。

可悲啊！哪有大位是可以「蹭」出來的？ 所謂「朱侯配」，就是殺侯挺朱，封殺侯未來的可能性，根本假議題。 本來不想再談論「朱侯配」，這種「不科學」的議題，不過前兩天一篇「哪有A咖（侯）去當B咖（朱）副手的？」的無心PO文，引發了「巨大的反響... 由韋安發佈於 2020年12月14日 星期一

(中時新聞網)