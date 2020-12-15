馬尼拉的治安不可怕，塞車才叫真正恐怖！

菲律賓人才不是都叫瑪莉亞，但全是米飯狂熱愛好者。

萬聖節派對當然要在墳墓開，還要陪祖先睡一晚！

距離臺灣兩個半小時航程的菲律賓這個國家，有太多神奇的地方了。

菲律賓的馬路就像菜市場，人人在車水馬龍的道路上怡然自得，悠哉地穿梭在混沌車潮裡，彷彿算命先生已預告沒有人會死於車禍；每到發薪日，所有大型商場鐵定人滿為患，人潮多到宛如末日活屍入侵；菲律賓人認為欠錢不丟臉，生日沒請客才是大大丟臉，就算是魯蛇一枚，到處借錢也要辦生日Party。

菲律賓女生的秀髮不知為何總是溼答答，他們從九月就開始準備過聖誕節，十月會看到萬聖節和聖誕節裝飾同時擠滿每個賣場，一睹聖誕老人加入其他妖魔鬼怪爭奇鬥豔的行列。

「我個人看來，菲律賓是個看起來很危險，實際上沒那麼危險的國家，屬於外表時尚，內心保守那型。」南漂作家如是說。

且看他一一破解菲律賓流言，帶我們一次看盡菲律賓的美麗與哀愁！

「什麼菲律賓啊？我才沒興趣勒。」

這本來是這本書的書名，因為我猜想，這大概是許多臺灣人心中的潛臺詞，但介於有點太過反骨，所以就把它改掉了。我相信拿起本書的你，對菲律賓還是有一絲興趣。

雖然臺灣離菲律賓很近，甚至比日本還近，但我過去對菲律賓是毫無想像的。而且我發現身邊很多臺灣人和我一樣，對菲律賓的認識相當匱乏，甚至不知道長灘島、宿霧都是菲律賓的島嶼之一。

我們可能透過旅遊、電視或電影，對日韓甚至更遠的歐美國家產生一定程度的認識，大夥兒都自許能增進世界觀，但還是忍不住朝先進國家望去，忽略了身旁這位可愛的菲律賓大嬸。

這或許就是我分享菲律賓文化的初衷。

我在菲律賓工作的這幾年，拚命分享任何我在當地觀察到的菲律賓文化，這除了是個人癖好之外，也希望藉由分享這些小發現，讓大家更認識菲律賓；其實不用談到國際觀這麼龐大的概念，只要我們能意識到除了身邊的三嬸婆、九叔公外，世界上還有很大一群人，正過著完全不同樣貌的生活，就是一個很好的開始。

不同國家的人都面臨著不同的環境、文化與壓力，但都不約而同地努力生存與生活。

在這些觀察之中，若你能從異同之間悟出一點反思與包容，其實就已足夠；若你還能觀察出人性的底層邏輯，那就不得了了，很有成為世界村村長的潛力。

我希望從自身出發，除了讓大家更認識菲律賓外，同時也能洗刷掉一些對菲律賓的刻板印象。像是菲律賓人都窮得要命啊、菲律賓人都叫瑪莉亞啊、菲律賓超危險之類的。

雖然有刻板印象也不是什麼特別邪惡的事情，但想想外國人一看到亞洲臉孔，就假定我們很會算數學和整天在練功夫，那種被「定型」的感覺是不是挺不爽，明明我們這麼有內涵，這些洋鬼子卻只看到表面。

就讓我們將心比心，一起打破刻板印象，一起認識這位可愛的鄰居――菲律賓。

【精彩書摘】

如果要提一項被我消費最多次的菲律賓人特色，肯定就是他們超愛吃飯這件事。

二○一八年去馬尼拉世貿中心為WorldBex布展時，由於多次在附近的菲式小吃攤用餐，身旁擠滿了菲律賓人，所以每一餐都讓我有機會近距離見識他們驚人的食飯量。

其中最讓我印象深刻的一個人，只點了一小盤豬肉(大概只有五、六塊肉)便在我身旁坐下來，沒多久後便從兜裡掏出一個大約半個Nike鞋盒大小的收納盒。一翻開蓋子，裡面全是白花花的米飯，分量大概比我三天九餐綜合起來的飯都多。

這麼多怎麼可能吃得完？是不是打算分成好幾餐吃？

不要懷疑，他在我離開之前就全部嗑光了，而且你可以從他咀嚼米飯的神情發覺，他沒有絲毫勉強，那種發自內心的喜歡是隱藏不住的。

身為一個有點科學風骨的社會觀察家，我怎能只單單觀察而不研究事情發生的背後動機呢？因此在這篇文章裡，我將用一些數據與事件，試著釐清到底為什麼菲律賓人這麼愛吃飯，吃到義無反顧、六親不認，吃到一堆菲律賓男人的肚子大到像懷胎五年羊水還一直不破。

探究背後原因之前，先讓我們看看菲律賓人究竟吃掉了多少飯？

根據PSA(Philippine Statistics Authority)二○一五年統計，菲律賓平均一個人一年消耗的米飯量是一百一十七公斤。

一年還吃不到一個俠客．歐尼爾的體重，看來也還好嘛？

數據要經過比較才有感覺，讓我們看看臺灣農委會二○一五年的統計。在臺灣，平均一個人一年消耗的米飯量是四十四．八公斤，同樣將米飯視為飲食大宗的日本，數據則是每人一年平均六十八公斤。

看到差距了吧？菲律賓人的食飯量足足是臺灣人近二．六倍之多！

試著想想你平常吃飯的碗，再多添一碗半之後，就是菲律賓人的食飯量，而且是每一餐都硬比你多上一碗半，完全是壓倒性勝利。俗話說，不怕別人比你優秀，怕的是優秀的人比你還努力，這真是一輩子都追不上的差距。

如此誇張的食飯量讓菲律賓成為世界上第三大稻米進口國，與此同時，他們自己也是世界第九大稻米生產國。入不敷出就是這個意思了，菲律賓人把農民的粒粒皆辛苦，統統牢記在心底。

我一度以為會大量吃飯的菲律賓人多屬貧困階級，可能不是真心愛吃，而是沒有太多選擇，統計數據卻再次顯示我的嚴重誤判。

根據PSA統計，菲律賓多數的米飯都是由Class A&B(我不知道實際標準，但

由富到貧總共分為A到E等社會階級)消耗掉的，平均一年消耗一百二十二．八七公斤米飯，不管是金錢量還是吃飯量都獨占鰲頭，全方位展現M型社會的豪氣制壓。

菲律賓人到底多愛吃飯？我發現他們不只正餐愛吃飯，連點心也常是米飯類做成，像是Kakanin 、Palitaw、Kalamay……

根據World Bank Data資料，有八十％菲律賓人表示自己一天當中有三餐或更多餐都會吃飯，六十％菲律賓人說自己有兩餐會吃飯，僅有一％菲律賓人說自己只有一餐會吃飯。

所以，不僅是當地餐廳提供大量米飯，連從國外輸入的麥當勞、肯德基也都得向這飲食文化低頭，乖乖在炸雞和漢堡旁邊提供米飯。在菲律賓人的字典裡，碳水化合物來源就是米飯，馬鈴薯、麵包、麵條都不入流。

唯有米，才是真理。

菲律賓人說：「Rice is a staple in the Filipino food.」米，就是菲律賓的棟梁。

那麼，菲律賓人到底為什麼這麼愛吃飯呢？

提筆寫文前，我原本預計會找到一些歷史典故或文化軌跡，稍微解釋一下為何菲律賓人這麼愛吃飯，但找了三天三夜都沒有適合的資料，其中內容不是太無聊，就是根本沒邏輯可言。

舉個例，網路上有個說法是，西班牙時期的白米只有有錢人可以吃，殖民結束後，大家都可以吃了，米飯就此變成全民食物─什麼邏輯零分的荒唐解釋，無法接受。

菲律賓人就是愛吃飯。(圖/時報出版提供)

既然無法從歷史宏觀的角度探索問題，我只好從身邊的菲律賓人下手，從一個個菲籍同事口中，聽聽他們對於愛吃米飯有什麼樣的解釋。以下各發言皆出於不同的菲律賓人：

─「因為飯會給你滿滿的能量啊！」

─「要是一餐沒吃飯的話，就像根本沒吃東西耶。」

─「飯很棒啊，很多營養。」(因為我說飯沒什麼營養)「我們的拳王Pacquiao也天天吃飯，他一天三餐都吃飯。」

─「飯就是好吃。」(真是任性的回答)

─「因為有些菲律賓人很窮啊，所以只好吃很多飯，結果肚子就變很大一個。」

「你很窮嗎？」

「不會啊。」

「那你怎麼也每天都吃那麼多飯。」(看向他裝滿飯的飯盒)

「哈哈哈哈，飯很好吃啊。」

─「因為他們很累啊(指的是我們工廠工人)，很累的時候不吃飯就沒辦法工作

了；不過，有時候沒在幹嘛的女工也吃一堆就是了。」

─「要是不把飯吃完的話，你的手就會整個變形，然後一輩子都沒辦法工作及享受財富了。」(指的是一個菲律賓傳說)

─「我想是因為我們從小就吃飯的關係，我們的胃已經定型了，變成只懂得吸收米飯營養的胃，若是吃別的東西，即便肚子已經很脹了，還是覺得沒吃飽。」(這是我個人頒布最佳瞎掰獎的得主)

聽了這麼多藉口與理由，我想愛吃飯這件事，就是菲律賓人天性與任性綜合的結果，他們本來就很愛吃飯，加上根本沒打算把飲食均衡這件事放在心上，便造就了對米飯的無比狂熱。

據說菲律賓人煮飯都不需要量杯，手指隨便一插便知道水量需加多少即可達完美平衡。不禁讓我想起倒油翁的故事，熟，果然生巧。

二○一七年曾經發生一個關於米飯的小趣聞。菲律賓參議員Cynthia Villar建議─只是建議而已，還不到修法或任何形式法條補充─餐廳應該取消「飯吃到飽」促銷方案，因為飲食過量的米飯對國民的健康弊大於利。

菲律賓很多餐廳都提供加錢飯吃到飽(Unlimited rice)服務，難得出現一位好議員基於國民健康的考量，提出了如此立意良善的建議。但想也知道，這種與人民興致作對的政策，除非能提出「更誘人」的因應措施，不然就準備屁股洗一洗被網民譙爆了。

果不其然，此建議一出，該議員的臉書與推特隨即湧入大量菲律賓酸民，紛紛跳出來呼籲不能讓這種昏庸的政客掌權，餐廳的飯不能吃到飽，人民要怎麼打拚、如何生存！叭叭！

網民說：「菲律賓有很多很多很多的問題，但飯吃到飽，不是其中一個。」而愛民如己出的參議員很快地在一周內做出聲明，這不過只是建議而已，隨便說說，你不喜歡聽，我就說點別的。

倒是有一點我一直不太明白，菲律賓人如此愛吃飯、重視米飯，為什麼餐聽提供的飯還是這麼難吃。先不說麥當勞的飯根本比狀元郎的狗飯還難吃，我每次都心不甘情不願地咬兩口就放棄了，就算是正統餐廳，提供的米飯也不夠講究，常常黏糊糊的，沒有粒粒皆清楚的美德。而且相較於日本米、泰國米，菲律賓的米根本毫無特色，又黏又不香，真是讓人百思不解。我的猜想是，反正這種程度的米就已經全民瘋狂，也就完全不用再多花心思改進了。

世界霹靂無敵大飯桶

關於菲律賓人愛吃飯這件事，大概只要有眼睛的人都看得出來，但我第一次深刻感受到他們「沒有米飯不行」，起源於上次與菲籍同事到廣州出差。

我們一起去吃麥當勞，菲律賓同事點了炸雞翅套餐。在菲律賓，麥當勞炸雞餐都會配一球飯，但想當然，廣州的炸雞翅套餐肯定沒有飯。

少了那球飯，對我的菲律賓同事來說，簡直就是一場文化震撼教育。他不停追問我：「為什麼沒有飯？為什麼沒有飯？」同時驚呼：「難道你們臺灣人點炸雞餐的時候，只吃炸雞嗎？」

我說：「對啊，單純吃炸雞。」

這回答對他來說簡直不可置信，他的臉像是在說：「天呀，這什麼奇怪的飲食文化啊！居然只單吃炸雞。」

後來他實在忍不住了，追問那肯德基呢。我說也是呀，他再度青天霹靂。

我看他自顧自地搔頭，好像無法自我解釋，後來甚至崩潰地推導出一個奇怪的結論：「中國人不吃飯，所以比較瘦。」見他受了這麼大的震驚，我也不忍再反駁如此荒謬的論點了。

上述經歷讓我真正深刻地感受到，米飯在菲律賓人的飲食光譜中占有多麼狂妄的分量。一餐裡要是沒有飯，就像看豬哥會社卻沒有豬哥亮，是一種不完整的感覺。

我還發現，菲律賓語的吃(Kain)是從飯(Kanin)這個字中提煉出來的。

不能怪我的菲律賓同事如此大驚小怪，畢竟在菲律賓的飲食文化中，一餐裡就是包含了許多米飯與配菜，配菜可以是豬牛羊魚或蔬菜，誰來都可以，反正米飯永遠都是主角，一旦沒了飯，這一餐就失去了重心、跛了腿，再多山珍海味都無法填補缺乏米飯的空洞。

後來我分享了碗裡有剩飯，未來老婆就會是麻子臉的傳說給同事聽，他說他們也有類似的傳說，只不過他們的版本是會被惡魔帶走。

我想，比起老掉牙的惡魔抓小孩，臺灣這種真實性較高且充滿人文風情的傳說還是略勝一籌。

關於菲律賓的飯，可以說的事還多著呢。

(本文摘自《菲律賓，不意外？！南漂作家的文化臥底筆記》/時報出版)

【作者簡介】

南漂作家

我是南漂作家，三點水的漂。

我曾經連任過兩屆國小的風紀股長、大學二年級榮獲大胃王比賽第二名、投稿文學獎差點拿到佳作，若要說特別驕傲的事，就是我吃完三媽臭臭鍋後，總是會把鍋子擦得很乾淨，讓店員以為那是新的鍋子。

我因為在菲律賓待了快五年，累積了很多跟菲律賓相關的文字，所以就在一本書都還沒出的情況，自封為南漂作家。

雖然我拿不出什麼厲害的經歷，但我寫的東西很好看，真的好看，不信你把這本書看完就知道了。

《菲律賓，不意外？！南漂作家的文化臥底筆記》/時報出版

(中時新聞網)