你讀《小婦人》的時候，會將自已帶入誰的故事呢？有兩個姊姊的小S，這些年從 ASOS 活成國際巨星 IPSS，同時也成為三個女孩的母親。她們的故事，彷彿輕輕翻了頁，又重新寫起。

遠遠地，陽傘下穿著短裙紮著兩條辮子的少女越過草地迎面走來，我們猜那大概是 Elly 或 Lily 吧。結果一走近，發現是小S。這是她第一次帶三個女兒一起拍攝戶外封面大片，一旁大人們都很擔心下雨變天，想儘快抓緊天光，但天真爛漫的女孩兒不停玩玩小石頭，撿撿小貝殼，偶爾傳來S嚷嚷「孩子們～快一點～」試圖掌控節奏的吆喝。

隔幾天約了專訪，S很認真地問，「你覺得我那天在現場會不會對她們太冷漠？你不覺得她們哪些地方需要改進嗎？你都沒有偷偷想揍她們嗎？拍照之前還要給我拍雲，可是我為了配合她，還說那個雲好美，寶貝你拍了嗎？她說Yep，哈哈哈。」

小梅不快樂

時間真奇妙。眼前的小S不再是印象中娛百或康熙裡豪爽愛鬧的活寶，而是有著青春期女兒的母親。以前，她是家裡的老么，上面有兩個姊姊，在螢光幕前用幽默敢秀竄出一條路。後來，她和媽媽一樣生了三個女兒，笑說自己是「最會生的巨星」，也漸漸懂了當年徐媽媽一路陪著她和大S闖蕩演藝圈的偉大。

都是這樣的。每個女兒，總看著媽媽的身影長大，仰慕並崇拜我們生命裡第一個女性，直到某天轉身想走向更寬闊的世界。我們開始看見媽媽的匱乏，看見她的快樂與憂傷，失敗與掙扎；直到自己成為女人，或母親，驀然回望，才讀懂那些媽媽身上的事。

採訪撰文／林侑青

(本文摘自《美麗佳人》2020.10)

《美麗佳人》2020.10

(中時新聞網)