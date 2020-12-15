有一群女性，選擇進入國際醫療人道組織「無國界醫生」工作，走進全球遭受戰亂、天災、傳染病影響的異域，挺身協助被排拒在醫療資源外的人群。她們深信，當代女性不只能當「南丁格爾」，還能在更多場域奉獻專長，以行動創造改變。

「……我跟助手醫師像無頭蒼蠅，在一片漆黑中奔跑。四周揚起的灰塵讓我嗆得半死，不斷咳嗽。戴著外科口罩，我嘴裡都是砂礫，我聽到自己急促的呼吸聲。火焰舔著建築物另一端的屋頂，加護病房也在燃燒。空襲？為什麼是醫院？為什麼是我們？另一次震耳欲聾的爆炸使大樓晃動，天花板砸向我們，剩下的燈都熄滅了，我處在完全的黑暗裡，電線把我纏倒在地上，我驚慌尖叫。這是我最後記得的事。」

這是伊凡潔琳庫亞（Dr. Evangeline Cua）醫師的日記。2015年10月3日晚上，她人在阿富汗北部城市昆都茲（Kunduz）的創傷醫院，剛做完第六場手術，地上至少還躺著12個人；這間有92個病床的醫院，是東北部唯一一間治療嚴重外傷的醫療設施，卻無預警成為美軍空襲的目標。病患活活在病床上燒死，醫護人員遭砲彈片砍掉頭顱和肢體，有人在逃離焚燒的大樓時從空中被射擊。

請給我一把手術刀

12歲的時候，這個出生在菲律賓港口城市怡朗（Iloilo）的女孩，讀了非裔醫師 Ben Carson 的自傳，「他排除萬難成為世界頂尖的兒童神經外科醫生，他讓我一窺外科醫師的生活、手術房裡會發生什麼、複雜的手術一旦成功有多喜不自勝，我從那時起就立志要當外科醫師。」

她意志堅定地進了醫學院，「在選專科的時候，教授問我是不是真的想進一般外科，暗示我似乎應該選婦產科比較好。我覺得身為女性，我往往得比其他住院醫師更用功、更勤奮，才能證明我的價值。」她渴望快節奏的工作場域，熱愛手腦並用解決問題，尤其喜歡做手術。

採訪撰文／林侑青

《美麗佳人》2020.10

(中時新聞網)