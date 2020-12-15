比起「天才IT大臣」「腦控大師」這類充滿奇幻感的稱號，或許唐鳳真正令人仰慕的，是她凡事願意「選每一邊站」的洞悉與包容。這位全世界首位公開承認跨性別身分的官員，如何看待台灣的性別教育與社會現象？且讓鳳姐親自解答。

「可能有記憶以來就會好奇吧，家裡有很多這方面的書籍，人類學、生物學、昆蟲記，大概都會提到性別，很多不同動物都會有好幾種性別啊。」唐鳳說，自己天生雄性荷爾蒙較少，第一次青春期約13歲左右，雖然有變聲，但其他發育並不明顯。

20出頭時，她去量睪固酮濃度，醫師說大概介於人類雌性跟雄性中間。24、25歲，她接受雌激素治療讓身體重新發育，猶如經歷了第二次青春期。之後，她在部落格宣布自己的跨性別身份，改了中英文名字，從唐宗漢成為唐鳳，Autrijus 成為 Audrey。

性別不只二選一

唐鳳很小就發現，比起真實的人類世界，網路世界對性別的想像反而更有趣寬廣，「我八、九歲開始寫程式的時候，電腦也不會管我性別。12歲玩BBS，當時還是撥接喔，註冊的時候不但有男性、女性可以選，還有植物、礦物。即使我社會化了，在線上參與社群的時候，也有很多人選擇當外星人什麼的。其實，性別不是二元的，它是填空題的感覺。」

二元對立往往像個拙劣的枷鎖，侷限了人類思考的可能性，「14、15歲已經是比較中性的打扮，家人其實蠻鼓勵我的。我母親小時候也是當成男生養，我爺爺是非常溫柔的一個人，在軍隊也被叫『妹子』。我本來就不覺得性別氣質是非黑即白的，而是多重選項，甚至是複選，你可以一次選好幾個，一方面很溫柔，很有傾聽的能力，但二方面又勇猛自信，很願意承擔等等，這些維度都不是互斥的。」

採訪撰文／林侑青

《美麗佳人》2020.10

(中時新聞網)