馬尼拉的治安不可怕，塞車才叫真正恐怖！

菲律賓人才不是都叫瑪莉亞，但全是米飯狂熱愛好者。

萬聖節派對當然要在墳墓開，還要陪祖先睡一晚！

距離臺灣兩個半小時航程的菲律賓這個國家，有太多神奇的地方了。

菲律賓的馬路就像菜市場，人人在車水馬龍的道路上怡然自得，悠哉地穿梭在混沌車潮裡，彷彿算命先生已預告沒有人會死於車禍；每到發薪日，所有大型商場鐵定人滿為患，人潮多到宛如末日活屍入侵；菲律賓人認為欠錢不丟臉，生日沒請客才是大大丟臉，就算是魯蛇一枚，到處借錢也要辦生日Party。

菲律賓女生的秀髮不知為何總是溼答答，他們從九月就開始準備過聖誕節，十月會看到萬聖節和聖誕節裝飾同時擠滿每個賣場，一睹聖誕老人加入其他妖魔鬼怪爭奇鬥豔的行列。

「我個人看來，菲律賓是個看起來很危險，實際上沒那麼危險的國家，屬於外表時尚，內心保守那型。」南漂作家如是說。

且看他一一破解菲律賓流言，帶我們一次看盡菲律賓的美麗與哀愁！

「什麼菲律賓啊？我才沒興趣勒。」

這本來是這本書的書名，因為我猜想，這大概是許多臺灣人心中的潛臺詞，但介於有點太過反骨，所以就把它改掉了。我相信拿起本書的你，對菲律賓還是有一絲興趣。

雖然臺灣離菲律賓很近，甚至比日本還近，但我過去對菲律賓是毫無想像的。而且我發現身邊很多臺灣人和我一樣，對菲律賓的認識相當匱乏，甚至不知道長灘島、宿霧都是菲律賓的島嶼之一。

我們可能透過旅遊、電視或電影，對日韓甚至更遠的歐美國家產生一定程度的認識，大夥兒都自許能增進世界觀，但還是忍不住朝先進國家望去，忽略了身旁這位可愛的菲律賓大嬸。

這或許就是我分享菲律賓文化的初衷。

我在菲律賓工作的這幾年，拚命分享任何我在當地觀察到的菲律賓文化，這除了是個人癖好之外，也希望藉由分享這些小發現，讓大家更認識菲律賓；其實不用談到國際觀這麼龐大的概念，只要我們能意識到除了身邊的三嬸婆、九叔公外，世界上還有很大一群人，正過著完全不同樣貌的生活，就是一個很好的開始。

不同國家的人都面臨著不同的環境、文化與壓力，但都不約而同地努力生存與生活。

在這些觀察之中，若你能從異同之間悟出一點反思與包容，其實就已足夠；若你還能觀察出人性的底層邏輯，那就不得了了，很有成為世界村村長的潛力。

我希望從自身出發，除了讓大家更認識菲律賓外，同時也能洗刷掉一些對菲律賓的刻板印象。像是菲律賓人都窮得要命啊、菲律賓人都叫瑪莉亞啊、菲律賓超危險之類的。

雖然有刻板印象也不是什麼特別邪惡的事情，但想想外國人一看到亞洲臉孔，就假定我們很會算數學和整天在練功夫，那種被「定型」的感覺是不是挺不爽，明明我們這麼有內涵，這些洋鬼子卻只看到表面。

就讓我們將心比心，一起打破刻板印象，一起認識這位可愛的鄰居――菲律賓。

【精彩書摘】

臺灣的聖誕節氣氛一年比一年還稀薄，自從掛羊頭賣狗肉的行憲紀念日不再放假之後，聖誕節要是不在周末，我們都得去公司看老闆挺著聖誕老公公的肚囊笑呵呵。

要怪只能怪臺灣太少人信天主教了，人家耶穌是唯一天神，祂生日全民放假理所當然；臺灣人信佛教多，有釋迦牟尼佛，又有阿彌陀佛，更別提底下那些文武百官，每個佛生日都放假，那還要不要工作啊！為了一視同仁，只好統統都不放假了。

菲律賓有八成以上人口是天主教徒，聖誕節自然成了一年之中最最最重要的節日。

到底有多重要？接下來我會帶大家看看菲律賓人有多麼重視這個節日，並分成六點觀察一一分析菲律賓聖誕節的特殊之處。不要以為隨便掛個襪子、吃頓耶誕大餐就可以拍拍屁股去跨年，事情可沒這麼簡單。

凡事都得提早準備

請想像一個菲律賓人撕下八月的月曆。

「哎呀呀，已經九月啦，我得開始準備聖誕節了。」

九月就開始準備聖誕節？！凡事都得提早準備，但這也未免太早了吧。

在臺灣，每年農曆過年的十五到三十天前，你會在各大賣場開始聽到許多過年專屬的主題歌曲，以及當年生肖動物的擺飾，然後，一直聽一直看、一直聽一直看，往往覺得好煩好膩。

但如果這種程度你就承受不住，到菲律賓大概會精神衰弱到住院。在菲律賓，打九月一日起，聖誕節前戲就要做好做滿。

圖/P.139 菲律賓聖誕節都很早就開始佈置。(圖/時報出版提供)

百貨公司會從九月開始布置聖誕節裝飾、大量播放聖誕歌曲，最常聽到的一首是個老男人唱的，而且會叮叮噹噹洗腦整整四個月到你美叮美噹。對應的節慶商品，諸如聖誕禮盒與裝飾更不用說，明明中秋節都還沒過就已經全面大肆開賣。到了十月中旬則會出現以下怪現象：萬聖節和聖誕節裝飾同時擠滿每個賣場，讓你有機會一睹聖誕老人加入其他妖魔鬼怪們爭奇鬥豔的行列，非常新鮮。

九月開始準備實在有夠早，為什麼不乾脆從八月或七月開始呢？

有個牽強的理由來自於英文拼音。

菲律賓人稱九月到十二月這四個月為「Ber Months」，因為September、October、November、December都是「ber」結尾，所以九月開始慶祝聖誕節，完全就是名正言順超級ber棒。

另一方面，菲律賓許多賣場常從九月就開始進行聖誕節促銷，這除了商人太喜歡賺錢之外，還有一個原因來自於馬尼拉的交通問題。

每年一進入十二月，馬尼拉的交通就會從原本的黑暗期升級成白金2.0版的至尊黑暗期，只要是賣場附近的道路，肯定比哥吉拉拉過的馬桶還要水洩不通，走路十分鐘的路程，開車可能要兩小時。換言之，提前開始促銷活動的部分原因是為了紓解龐大的聖誕節購物人潮，要是不從九月開始紓解，全都塞到十二月才進行促銷，馬尼拉可能真的會變成一片死海。

聖誕老人不重要

聖誕老人在西方小孩心中，地位可能比林肯還高。這點或許臺灣人比較沒有共鳴，但多少能從一些家庭式美劇略窺皮毛。在美式風格的聖誕節裡，聖誕老人是一個相當重要的角色，少了這個體脂過高又老是私闖民宅的老頭，多少老外的童年瞬間就不完整了。

但在菲律賓，聖誕老人算哪根蔥！完全不是聖誕節的主角，頂多就是個跑龍套的，我估計只有一半的菲律賓小孩聽過聖誕老人的故事。在菲律賓，聖誕節是用來慶祝耶穌誕生的，絕不會讓一個芬蘭來的老頭搶了耶穌的光彩。

我實際問了幾個菲律賓小朋友關於聖誕節的事，他們都告訴我，聖誕節是為了慶祝神的生日，可以放假領禮物，沒人提到聖誕老人。

由於我的所在地相對偏僻，我想在馬尼拉都會區比較有錢或生活比較西式的家庭，應該還是會讓小孩認識聖誕老公公，畢竟這小肥佬還真是有一定的馭兒魅力。

Bling Bling的怪異裝飾

過聖誕節嘛，肯定得放些Bling Bling的東西。

菲律賓有一種當地獨特的裝飾品叫做Parol，古早做法用竹子與硬紙板，現在則進化出許多不同的製程，常見造型是一個大星星在中間發亮，旁邊有一堆陪襯物跟著一起發亮，整體看來比閃亮三姊妹還奪目，有點像美少女戰士變身時會出現的東西。

以我主觀審美角度來看，Parol是個俗到極點的裝飾品，每次開車看到路邊賣Parol的攤販都忍不住心想「這東西也太醜了吧」(我看到的通常在鄉村，都市裡的樣式可能會比較新潮)，但它在菲律賓人心中可是有著獨特的地位。

身為菲律賓人，當你把Parol掛在家門外時，就代表你分享了對神的信念與希望，也同時意味著黑暗永遠無法戰勝光明。

另有一說則指出，掛上閃閃發亮的Parol是為了迎接耶穌的再次誕生，打燈可能是為了輔助照明，使生產過程更加順遂。

隨便買個醜醜的發亮花圈就能幫耶穌助產，CP值這麼高的事情，路過經過千萬不要再錯過了，嗯？

以上三點緊鑼密鼓的聖誕節介紹比較是我個人的觀察，接下來將分享菲律賓當地的傳統聖誕節習俗，但我並無親身經歷，大多為網路調查，再與菲籍同事反覆確認事實後才提煉寫成。

圖/P.142 個人覺得很醜的菲律賓聖誕節裝飾。(圖/時報出版提供)

Simbang Gabi─倒數九天的聖誕儀式

跨年倒數十秒算個毛，倒數整整九天的聖誕節才叫潮。

是的，菲律賓人除了從九月就開始準備聖誕節，但這樣還不夠看，到了最後九天，他們還會來一段終點前的最後大衝刺，稱作Simbang Gabi，這是菲律賓獨有(由西班牙傳入)的聖誕儀式，相傳你只要遵守儀式的規矩，就有可能美夢成真。

到底Simbang Gabi美夢藍鑽計畫的規則是什麼呢？

簡單來說，你可以在十二月十六日當天許下願望，接下來只要完成連續九天的

Simbang Gabi (午夜彌撒)，願望就會在十二月二十四日的平安夜完美達成。

我問菲籍同事什麼是半夜彌撒？他說從十六號開始，每天凌晨約四點(有些地方會更改至傍晚，但正統的時間是凌晨四點)前往特定的教堂，禱告、唱聖歌、聽牧師布道，就是半夜彌撒了。

記得我查到這個活動時不禁想，凌晨四點？所以菲律賓人都以為自己是Kobe嗎？很好奇這麼吃力不討好的活動是否會有人想參加。沒想到菲籍同事很不以為然地說：「全部人都會參加啊！這是一個很令人期待的聖誕活動。」

雖然Simbang Gabi有許願的功能，但九夜彌撒主要是為了慶祝並迎接耶穌的誕生，所以整個活動呈現出非常歡樂與正向的氛圍，播放的聖歌都比較開心，相較於聖周時的死氣沉沉，Simbang Gabi可以說是充滿派對風情的彌撒。

由於大多數人都會參加，許多菲律賓人會趁彌撒結束後和老朋友與家族成員敘敘舊，教堂外自然也有許多準備了吃不完的食物和點心的攤販，所以雖然要一大早起床，菲律賓人還是很熱愛這個活動。

值得一提的是，這也是菲律賓人一年當中少數可以把冬裝拿出來穿的時機，熱愛冬季時尚的菲律賓人一定都會好好把握這九天，把衣櫃裡長蛆的絨毛風衣拿出來秀一波。

總而言之，如果你希望在平安夜娶到郭雪芙或嫁給郭富城，只要從十二月十六日開

始，連續九天的半夜跑去菲律賓教堂唱聖歌吃點心，一切就沒問題囉，一起來揪團吧！Go Go Go！

Noche Buena─聖誕夜的凌晨晚餐

Noche Buena和Simbang Gabi同樣源於西班牙，融合一點美國文化後，再經由一些小改良，就變成了菲律賓人獨特的習慣。

有什麼特別呢？

簡單來說，它是一個在聖誕夜零時零分舉辦的晚餐會，有點像我們過年吃的年夜飯，一家老小齊聚一堂，共享晚餐與慶祝耶穌的誕生。最常出現在Noche Buena的料理有火腿、起司、烤乳豬、菲式義大利麵和Kakanin─Kakanin是菲律賓對甜點的統稱。

Noche Buena一詞源於西班牙語的「一個好夜晚」，並和Simbang Gabi 關係密切。因為參加完午夜彌撒後，肚子通常都很餓，所以菲律賓人常常聚在一起吃宵夜，吃著吃著就吃出了文化，加上他們天生喜歡辦派對的性格，就衍生出Noche Buena的習慣了。

我問菲籍同事半夜才吃晚飯不會很餓嗎？他說不會，因為正常的晚餐時間就會先吃一次了。也就是說聖誕夜這天，菲律賓人可以連吃兩次晚餐，雙倍祝福，兩倍飽滿，比撿到五顆鑽石還興奮。

最後，在多數菲律賓人的習慣裡，Noche Buena也是他們開聖誕禮物的時機，真正的有吃有喝又有得拿，怪不得要從九月就開始期待。

Christmas Caroling─卡拉永遠OK

我個人認為，菲律賓人是世界上最愛唱歌的人種，沒有之一。

舉凡在工作中、在街道上、在大賣場裡，只要一有機會，菲律賓人就會大肆揮灑他們的歌喉。尤其在賣場裡，只要經過有賣卡拉OK機的 用品店，肯定有人在唱歌，要是沒有人在唱，那就是店員在唱，而且通常都唱得有模有樣，偶爾才會有人出來殺豬。

之所以提到唱歌，是因為在聖誕節時，會有大量的菲律賓小孩(有時也有大人)在街道上大唱聖誕頌歌；他們還會像童子軍一樣，按你家門鈴只為了在你面前高唱一曲。

享受音樂是要付出代價的，通常表演結束之後，你必須用金錢贊助他們。每當你付完錢之後，他們還會再唱一首感謝歌曲來讚嘆你的慷慨，只差沒有跪在地上喊感恩師傅。

因為有錢拿，很多平常就在街上要錢的菲律賓人便會順勢而流，趁這機會小撈一筆，大多數人也會在感恩季節的感染之下，心甘情願掏出腰包，獎勵這些非專業級的音樂表演；如果是認真一點的人，有時候還會自製樂器，像是用啤酒蓋串成的鈴鼓，或隨便拿個鍋蓋當鈸等。現在也有許多非營利與社會團體趁機募款，不過他們通常都比較有誠意，除了單純唱歌之外，可能還多附贈一段三階和聲配阿卡佩拉。

總而言之，如果你喜歡表演，熱愛歌唱，又老是考不過街頭藝人的執照，歡迎在聖誕節到菲律賓街頭唱Last Christmas！

說了這麼多，其實還是回到菲律賓人的價值觀核心─家，才是最重要的。

這麼多儀式、這麼多活動，其實都是要讓家族成員有機會團聚在一起，對於擁有特別多海外工作者的菲律賓來說，聖誕節假期就是返鄉的最佳時機。甚至不只是家人，還有Simbang Gabi 與家鄉老友的團聚。

耶誕要快樂不一定得收到最棒的禮物，不一定得派對狂歡，只要待在重要的人身邊，就算只是看電視發呆，唱著破爛的KTV，也一樣很快樂。

(本文摘自《菲律賓，不意外？！南漂作家的文化臥底筆記》/時報出版)

【作者簡介】

南漂作家

我是南漂作家，三點水的漂。

我曾經連任過兩屆國小的風紀股長、大學二年級榮獲大胃王比賽第二名、投稿文學獎差點拿到佳作，若要說特別驕傲的事，就是我吃完三媽臭臭鍋後，總是會把鍋子擦得很乾淨，讓店員以為那是新的鍋子。

我因為在菲律賓待了快五年，累積了很多跟菲律賓相關的文字，所以就在一本書都還沒出的情況，自封為南漂作家。

雖然我拿不出什麼厲害的經歷，但我寫的東西很好看，真的好看，不信你把這本書看完就知道了。

《菲律賓，不意外？！南漂作家的文化臥底筆記》/時報出版

(中時新聞網)