前印地安人球星艾迪羅賓森(Eddie Robinson)滿100歲了！他出生於美國時間1920年12月15日，走過整整1世紀的人生。印隊最後一座世界大賽冠軍在1948年，當年就是艾迪羅賓森幫助隊伍拿下，他是目前最年長在世的前大聯盟球員。

遺憾的是等待了72年，羅賓森還沒看到後輩拿回另一座冠軍，甚至球隊也要改名。回想當年羅賓森登上大聯盟，不巧碰上1942年二次世界大戰，他加入美國海軍打仗3年，引起右腳腫瘤與神經傷害。醫生診斷羅賓森可能無法再打球，但他還是撐過來了。

1948年除了摘冠還有另一件難忘的事，「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)當年6月來到洋基主場參加球衣退休儀式。作客紐約的印地安人球員羅賓森也在場，他看魯斯快走不動了，為他遞上一支球棒當成拐杖。羅賓森請魯斯幫他在球棒簽名，僅僅兩個月後，魯斯就去世了(53歲)。

羅賓森保留這支簽名球棒超過30年，某日他好奇這支球棒值多少錢，打給一位知名收藏家，故意開價1萬美元。當年大聯盟球員的底薪不到2萬美元，「我預計他會殺價，這樣我就可以知道這支球棒值多少錢。」沒想到對方二話不說掏錢買走球棒，後來轉手就是12萬美元！

羅賓森在大聯盟打了13年，效力過印地安人、洋基、白襪、參議員(雙城)、運動家、老虎、金鶯。事實上當時美聯也就這幾隊，羅賓森打過一整輪只差紅襪沒待過，退役後當過球探與管理層，見過無數傳奇球星。

在漫長的100年之中，職棒13年只是羅賓森人生的一小篇章，他向大聯盟記者表示這輩子最幸運的不是總冠軍也不是明星賽，而是娶到第二任妻子貝堤(Bette Farlow)。兩人結婚65年，羅賓森說：「她直到今天都還在照料我，她是我最大的驕傲。」

(中時新聞網)