2021年即將到來，大家都很好奇自己明年的運勢是吉是兇？星座運勢網站「星座巫師」分享，以下5個星座在明年的財運超旺，如果把握機會將能賺進大筆財富！

▍1.射手座

射手在2021年的財運很好，只要立定目標，並且專注的努力，就有機會獲得財富。如果是賺取薪水的上班族，可利用今年多多考取證照，能加強正財運。如果是考慮投資的人，今年是進場的好時機，一定要好好把握，機會錯過就可惜了！

▍2.水瓶座

水瓶座在2021年的財運於6/20是分界點，前半年財運亨通，只要好好規劃就會有大筆錢財入袋，但是下半年財運會逐漸下降，所以在6/20後不宜貿然投資，金錢規劃盡量保守為佳。

▍3.巨蟹座

巨蟹座在2021年的偏財運佳，可多多買樂透、威力彩來試試手氣。如果工作是業務性質，業績有望在2021年大幅提昇；如果工作是一般上班族，也會出現貴人提攜，獲得獎金或加薪。

▍4.雙魚座

在2021年雙魚將會因為自己的專業而賺進大筆財富，若過去勤於精進專業的人，明年將會遇到賺錢的大好時機，雙魚將以自身專業創造更多機會，財運隨之提昇。

▍5.金牛座

金牛座在2021年應該做好詳細的理財規劃，並切實執行，只要把握機會就能賺大錢。不過金牛在明年要特別注意「人云亦云」的問題，否則可能會因此失利，浪費了明年的好財運。

(中時新聞網)