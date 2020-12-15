兔界名流傑斯特

傑斯特（Jester）是隻1歲半的大陸巨兔（Continental Giant），體型大得像小豬，而體重更達9公斤。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，60歲的主人賀珀森（Lyn Hobson）說，傑斯特就像她寵壞的「孩子」。雖然牠已成為兩本童書的主角，也在追求模特兒事業，但最愛的還是和女主人膩在一起，觀賞舞蹈電視秀《舞動奇蹟》（Strictly Come Dancing）。

Lyn Hobson, 60, said her bunny Jester, which weighs the same as three chihuahuas, is “like a child” to her and that the 18-month-old is “spoiled rotten” with everything he could ever wish for.



Read it online here: https://t.co/XdUyPqMWtq — SWNS Leeds (@SWNSLeeds) December 14, 2020

傑斯特這兔子界中的巨人除了有專屬的房間外，還能在位於英格蘭北林肯郡（North Lincolnshire）家裡自由活動，更能上男女主人的床。

賀珀森說，傑斯特整天跟前跟後，超愛和她作伴，尤其是和她在沙發上，觀賞舞蹈電視秀。這位驕傲的女主人說，傑斯特是任何人夢寐以求的最佳寵物，個性討人喜歡，很忠實，冷靜又聽話。

賀珀森說，她和先生是在去年4月1日愚人節那天，買下出生只有幾個星期的小兔子，也因此把牠取名為傑斯特（Jester，小丑）。為了讓牠進入屋內，而不是像多數兔子那樣，在庭院的籠子裡生活，賀珀森把牠好好訓練了一番。

她說，傑斯特不但會乖乖在寵物便盆裡大小便，保持環境整潔，甚至連從庭院走進家門時，還會把腳擦乾淨。

(中時新聞網)