傑斯特（Jester）是隻1歲半的大陸巨兔（Continental Giant），體型大得像小豬，而體重更達9公斤。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，60歲的主人賀珀森（Lyn Hobson）說，傑斯特就像她寵壞的「孩子」。雖然牠已成為兩本童書的主角，也在追求模特兒事業，但最愛的還是和女主人膩在一起，觀賞舞蹈電視秀《舞動奇蹟》（Strictly Come Dancing）。
傑斯特這兔子界中的巨人除了有專屬的房間外，還能在位於英格蘭北林肯郡（North Lincolnshire）家裡自由活動，更能上男女主人的床。
賀珀森說，傑斯特整天跟前跟後，超愛和她作伴，尤其是和她在沙發上，觀賞舞蹈電視秀。這位驕傲的女主人說，傑斯特是任何人夢寐以求的最佳寵物，個性討人喜歡，很忠實，冷靜又聽話。
賀珀森說，她和先生是在去年4月1日愚人節那天，買下出生只有幾個星期的小兔子，也因此把牠取名為傑斯特（Jester，小丑）。為了讓牠進入屋內，而不是像多數兔子那樣，在庭院的籠子裡生活，賀珀森把牠好好訓練了一番。
她說，傑斯特不但會乖乖在寵物便盆裡大小便，保持環境整潔，甚至連從庭院走進家門時，還會把腳擦乾淨。
文章來源：Hugs Bunny! Jester the giant 20lb rabbit who loves watching STRICTLY on TV is so big he has his own bedroom
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。