在川普持續宣稱將透過訴訟翻盤選舉結果之際，美國第一夫人梅蘭妮亞已經準備好向前看，最近她積極為14歲兒子拜倫（Barron Trump）尋覓新學校，參訪佛羅里達州一間每年學費將近百萬台幣的私校。

川普下台後，14歲兒子拜倫將何去何從？

《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）獨家報導，消息人士指出，梅蘭妮亞近期參訪位在佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）、距離海湖俱樂部（Mar-a-Lago）約40分鐘車程的松頂中學（Pine Crest school），這所中學是一所昂貴私校，九年級以上每年學費高達35,150美元（約新台幣98.8萬元），過去知名校友包括美國流行音樂小天后亞莉安娜（Ariana Grande）、凱西葛雷莫（Kelsey Grammer）等。

美國《時人》（People）雜誌引述消息人士指出，梅蘭妮亞希望為拜倫找到最好的學校，指出她找遍了棕櫚灘（Palm Beach）、布羅瓦郡（Broward County）的學校，就為了找到最合適的地方。目前梅蘭妮亞手上有好幾個名單，還沒有做出決定。

拜倫目前在華府郊區的聖安德魯主教中學（St. Andrew’s Episcopal School）就讀九年級。

美國有線電視新聞網（CNN）先前引述消息人士指出，正當川普忙著讓自己留在白宮之際，梅蘭妮亞也忙著打包行李，決定哪些東西送往紐約，哪些物品送至佛州，另一名消息人士透露，「她只想回家。」

事實上早在去年，川普和梅蘭妮亞就已將住址從紐約改成佛州，消息人士指出，川普夫婦打算搬進海湖俱樂部，或至少靠近海湖俱樂部，在川普下台之後，那裡將成為他累積政治人氣的地方。

不只為拜倫找學校，消息人士說，川普夫婦也打算在海湖俱樂部附近買新房，「他們的想法是，離開白宮後會先待在海湖俱樂部。」

(中時新聞網)