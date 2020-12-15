【回憶殺】近年來台灣離婚率不斷高升，婚姻似乎已不是永遠幸福的保證，特別在五光十色的演藝圈。不過，76歲資深女星歸亞蕾一生只愛一個男人，與初戀扶持55年，現已子孫滿堂，實屬不易。

歸亞蕾生於湖南長沙，5歲隨父母移居台灣，從國立台灣藝專（現國立臺灣藝術大學）畢業後，她抱持著玩心參加高雄區選美比賽，想不到拿下冠軍，得到飾演電影《煙雨濛濛》女主角陸依萍的機會；更厲害的是，首次從影她就奪下第4屆金馬獎影后，不僅是當時最年輕的得主，也是人生的重要轉捩點。

歸亞蕾以《煙雨濛濛》一片從行政院副院長黃少谷手上接過金馬最佳女主角獎。（圖／中時資料照）

面對一夕之間的爆紅，歸亞蕾卻很清楚自己內心最想要的是什麼，她獲獎後隨即與初戀張夢奎結婚，甚至承諾丈夫：「如果有一天你不喜歡我拍戲了，只要一句話，我立即不拍。」在婆婆的支持下，張夢奎從原本的反對，轉變成願意當歸亞蕾最堅強的後盾，默默地支持太太的夢想。後來歸亞蕾一口氣拍了《庭院深深》、《昨夜之燈》、《夢的衣裳》等瓊瑤劇，成為紅極一時的第一代瓊瑤女郎，70年代出道的林青霞才是第二代。之後，歸亞蕾再以《家在台北》封金馬影后，《蒂蒂日記》、《喜宴》榮獲金馬最佳女配；90年後歸亞蕾轉往大陸發展，以《女兒紅》角逐捷克卡羅維發利電影節，竟再度封后，名聲響亮到西方影壇。

歸亞蕾以《家在台北》再封金馬影后。（圖／中時資料照）

歸亞蕾在戲劇圈有難以撼動的地位，她塑造出多種經典角色，像是《大明宮詞》一代女皇武則天、《新版紅樓夢》王夫人、《雲水謠》老年王碧雲等，出神入化的演技早已不需獎項證明；難能可貴的是，歸亞蕾在誘惑眾多的演藝圈，心絲毫沒有動搖，卸下演員身分的她，是個平凡的妻子與母親，與丈夫育有2個寶貝女兒；據悉，歸亞蕾為了讓老公放心，約法四章「絕對不拍親熱戲、絕對不拍暴露戲、裙子穿膝蓋以上的、絕不參加任何應酬」，堅持了55年。

歸亞蕾與先生張夢奎育有兩位女兒張之怡、張之潔。(左起)張之怡、張夢奎、歸亞蕾、張之潔。（圖／中時資料照）

到底要如何保持初衷，保鮮55年的婚姻呢？歸亞蕾曾說過，她和丈夫彼此都能做到「互信、互愛、互認、互諒、互讓」，兩人在一起就要充滿信任，懂得欣賞彼此，相互依靠成為最大的支撐，就能擁有最可貴的幸福了。

歸亞蕾與丈夫張夢奎結婚55年，相知相惜半輩子，在演藝圈很可貴。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)