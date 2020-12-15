美國食品暨藥物管理局(FDA)日前批准輝瑞與德國生技公司研發的冠狀病毒疫苗緊急授權，讓輝瑞疫苗於13日起啟動全美配送。隨著疫苗陸續抵達全美逾600個地點，美國紐約州長島的1名加護病房護士林賽(Sandra Lindsay)，14日接受疫苗接種而成為全美第1位施打疫苗的人。對此，川普表示恭喜美國、賀喜全球。

身為全美首位接種疫苗的人，林賽表示「我今天充滿希望」。她形容疫苗無疑是「隧道盡頭的希望之光」，「卻是一條漫長的隧道」。美國總統川普隨後也在推特上發文，「首劑疫苗施打。恭喜美國、賀喜全球」。

雖然施打疫苗會提高人們免疫系統，但會導致暫時性發燒、疲勞與疼痛，因此醫護人員必須分批接種。

隨著首批輝瑞疫苗於13日自密西根州出發配送，全國逾600個地點14日起便會陸續收到疫苗。這批疫苗14日會有145個地點先收，接著有425個據點將於15號收到，最後收到疫苗的66個點將於16號接收。

紐約州長島護士林賽接種輝瑞疫苗，成為全美第一人。

官員指出首輪接種人數約300萬，醫護人員將優先接種。因此，收到疫苗的紐約州14日開始為醫護人員施打。根據最新民調，目前僅有50%的人想接種疫苗，25%的人則不願意接種疫苗，其他的人則不確定。

《美聯社》報導，除美國在外，英國上週也開始接種疫苗，而其他國家也陸續批准疫苗的授權。雖然醫療人員率先施打，似乎為長期低盪的抗疫氣氛，注入一劑強心劑，但全美防疫工作仍不樂觀。

官員警告，目前疫情仍處於高峰期，而聖誕節又來臨，醫護人員工作壓力相當龐大，但抗疫節奏卻很快。FDA預計本週將決定是否批准莫德納疫苗。

(中時新聞網)