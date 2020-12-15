超商各顯神通，三不五時推出咖啡特價好康，讓上班族揪團買爆。（徐秀娥攝）

台灣上班族在超商買早餐配咖啡，幾乎已成一種習慣，甚至有些人不用早餐，也要買杯咖啡提神。由於商機龐大，全家、小七等超商各顯神通，三不五時推出特價好康，讓上班族揪團買爆。因此有網友好奇發文，2大超商的咖啡商機到底有多賺？PO文一出，馬上釣出內行網友曝內幕，大呼「一杯45元少說可賺30＋」。

原PO在PTT問卦，自己早上在超商買59元早餐組合，好奇隨口問店員，店內的咖啡機多少錢，他回答超過30萬元。原PO進一步分析，一杯中熱拿買價45元，杯子、豆子、牛奶從總公司叫貨不會太貴，一般餐飲業成本抓1/3，而連鎖大公司叫貨成本可壓更低，一堆消費者幾十杯、幾百杯在寄杯，這樣咖啡的商機有多龐大？

一位內行網友分析，超商是賣方便，星巴客是賣LOGO跟情懷，有能力自己烘，其實就是取向不同而已，不會烘又趕時間的人，當然去超商更經濟方便。從一堆人砸錢買咖啡的金額，也可看出超商咖啡為何被視為「黑金」。「我主管活動一次寄600杯，跟我們說要喝跟他講」、「之前買一送一儲了2萬元」、「有喝的人，記個30杯不奇怪吧」。

另外，網友也從不同面向計算咖啡成本，「成本20賣個55、60元，爽」、「可以長期買一送一，這利潤自己想有多少呢？」、「毛利高到能讓你跨店取啊」、「覺青咖啡店一間一間開就知道多暴利」、「 問過超商員工， 咖啡買一送一還是賺，利潤高」、「全聯美式25元吊打三大超商，你說超商賺多少錢」、「你知道一杯45元少說可以賺30＋嗎？」

(中時新聞網)