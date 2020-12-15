面試在求職過程中，是勞資雙方互相確認彼此是否為心目中人選的重要階段。有些公司為了考驗應試者是否了能夠勝認工作，還會透過筆試來判斷能力。不過一位民眾卻指出，她應徵藥局助理，筆試不但要考國英數，還考「背詩、唸台語」。不僅如此，面試人員的態度也很差勁，認為整趟面試根本都在羞辱人。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，近日去應徵一間藥局的助理，整個面試下來，卻讓她心情變得很差。原PO指出，面試分為筆試和口試，並採「AB卷制」，國英數都包辦。根據題目內容，除了要算數和翻譯之外，還考「背詩」，要在2分鐘內背下一首詩，並在B卷默寫出來。口試部分，則要唸出「氣溫逐漸下降，國內湧現感冒群聚疫情，據衛福部疾管署監測顯示，上周感冒門診就醫達833人次」的台語，另外還要用英文念出8項藥物名稱。

根據題目內容，除了要算數和翻譯之外，還考「背詩」，要在2分鐘內背下一首詩，並在B卷默寫出來。（摘自爆怨公社）

原PO指出，面試分為筆試和口試，並採「AB卷制」，國英數都包辦。（摘自爆怨公社）

原PO表示，扣除考試，當天負責面試的藥局經理不但遲到，面試時的態度、口氣也都很差。過程中面試官不斷挑原PO語病，讓她感到不舒服。原PO表示，由於人力網站上的公司資訊不多，想進一步詢問薪資及工作內容，沒想到藥局經理反嗆「妳又還沒被錄取，告訴妳有用嗎？」

原PO指出，一整天面試下來，不但出的考題誇張，對方的態度跟臉色都讓她感覺到不舒服與不尊重，她直呼「今天我如果考不好，你不錄取我，我沒話說，但連基本的禮貌都沒有嗎？」、「為什麼要請沒相關經驗的人去面試，然後再羞辱人呢？」

對此，網友回應「 好瞎喔！藥局助理也要考試」、「妳又還沒答應要上班，他跩屁啊」、「瞧不起面試者的廢物主管就不用去了」、「這是要去當新聞主播台語嗎」。不過網友認為，感覺考題是在考記憶、運算，以及語言能力，英文則是在問常見藥名稱，其實藥局多少都會需要。但工作內容是本來就該先問，或面試官要講，這樣才知道自己適不適合。表示，「這個老闆很不OK，對面試者這種態度，想必對員工也是這個高高在上的鳥樣」、「換個角度想，也難怪他們會一直都在徵人啦」。

(中時新聞網)