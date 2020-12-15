美國有線電視新聞網(CNN)12日報導，1名粗心大意的德國商人，日前帶著價值逾30萬美元(約新臺幣860.7萬元)的超現實主義大師唐吉的畫作，準備自杜塞道夫機場飛往以色列，卻健忘地將大師作品忘在機場。所幸，雖然分別近半個月，但這幅畫最終在機場垃圾桶中尋獲，讓其得以與舊主重逢。

這名商人將唐吉的畫作，收藏在長方形扁紙箱中，準備帶著它一起飛往以色列特拉維夫。隨著完成報到手續，走過空橋，坐到自己的位置上，等到班機起飛輪子離開地面時，商人才驚覺健忘的自己把畫遺失了。

他依稀記得，自己好像是在報到登機時，將作品留在櫃台。於是馬上聯絡杜塞道夫機場，機場人員卻回覆沒有看到這幅畫。

不死心的大叔隨即聯絡住在比利時的侄子。侄子便親身前往德國報案，警方與機場人員聯繫，再與清潔工逐個搜尋機場垃圾桶。果不其然，這幅畫靜靜地躺在某個垃圾桶內。

雖然為什麼這幅畫會流浪到垃圾桶裡，已經沒有人知道答案；但相隔半個月後，它終於與舊主重逢。德國警方發言人哈特維格表示，這是今年最快樂的故事，這才是真正的偵查工作。

唐吉1990生於巴黎，是從未接受過正規訓練的素人畫家。其於1927年在巴黎舉行首次畫展，並於1928年與畢卡索一起在巴黎聖心大教堂舉行超現實主義展覽。唐吉最後定居美國，於1955年離世。

(中時新聞網)