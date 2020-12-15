台灣的科技發展向來在國際間都擁有重要的席位，而為了培育更多優秀的科技人材，台灣三星今年就舉辦了首屆的「Solve for Tomorrow」競賽，以「新思維，心技術，共創星未來」為題，針對台灣社會目前面臨的城鄉差距與高齡化的2大議題，讓學生運用AI、IoT、5G等科技與STEM等知識，以展現創意及對科技的熱情，而此次的比賽徵件就吸引超過150組報名、決選共22組，從中選出9組獲選團隊，最後由高雄醫學大學的「高醫Tongue ball」團隊奪得首獎。

首屆三星「Solve for Tomorrow」競賽評審團隊，Social AED社會設計平台發起人林紹偉（左起）、貝殼放大創辦人林大涵、台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮、若水國際執行長陳潔如、社企流創辦人林以涵。（三星提供）

此次的「Solve for Tomorrow」競賽決賽，由評審團隊依照社會貢獻、創新概念、科技應用、可執行性與提案技巧等5個面向去作評分，當中參賽的隊伍更是橫跨醫學、資訊、工程、管理、社工背景的學生，台灣三星電子總經理李大成就表示，今年透過競賽拋磚引玉，讓參賽者從競賽準備的過程中，從設計思考、創意激盪到提出解決方案的思考模式，從而將知識運用在未來任何形態的創新上，而台灣三星也承諾將持續對台灣教育環境挹注資源，未來也將持續盡力培育在地人才。

台灣三星電子首屆「Solve for Tomorrow」競賽首獎由高雄醫學大學的「高醫Tongue ball」團隊奪得，更獲得20萬獎金，還有最新三星智慧型手機與智慧手表。（粘耿豪攝）

而獲首獎的高雄醫學大學的「高醫Tongue ball」團隊，就看準了社會高齡化的趨勢，因此針對高齡者的口腔機能作為出發點，從而發展出有效預防保健口腔機能退化的技術，利用微型動作追蹤感測器，搭配單晶片微型控制器，打造出符合口腔構造的球形訓練器Tongue ball，結合互動APP與物聯網技術，讓使用者能隨時隨地進行舌頭訓練，也因著提案的高度可執行性與目標族群的發展潛力，勇奪下首獎及20萬獎金，還有一系列三星電子獎品。

高雄醫學大學的「高醫Tongue ball」團隊，利用微型動作追蹤感測器，搭配單晶片微型控制器，打造出符合口腔構造的球形訓練器Tongue ball。（粘耿豪攝）

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮就表示，今年首次舉辦「Solve for Tomorrow」競賽，就是希望透過創意提案的競賽，引導學生將創意想法轉化為改變社會的力量，同時也是三星期望能運用科技改善社會問題的初衷，像獲得特優獎的國立成功大學的「Wi care about you」以及台北醫學大學的「Aiskido」團隊，也是以Wi-Fi感知技術來預防長者的居家意外，以及透過自創的URAH設備，以優化復健患者的醫療處境。

台灣三星電子首屆「Solve for Tomorrow」競賽特優獎由國立成功大學的「Wi care about you」奪得，其採用了Wi-Fi感知技術來監測與紀錄長者生活狀況，提出防止居家意外發生的解決方案。（粘耿豪攝）

(中時 )