「Defense News」15日引述伊利諾州芝加哥智庫「原子科學家公報」的《2020年度核武報告書》，指稱中國大陸擁有的核彈頭數已達350枚，遠遠超過美國國防部估計的低於200枚，也代表美國防部嚴重低估共軍實力。不過，該報導也認為，現階段大陸的核武儲量規模仍遠遠低於美國與俄羅斯。

這份報告由美國科學家聯合會核武資訊計畫主任克里斯登森(Hans M. Kristensen)，與助理研究員哥達(Matt Korda)共同發表。克里斯登森與哥達在合計作戰彈頭與「研發中的新武器」後，取得350枚這一數字。

兩人認為，如果加入包括極音速飛彈、以飛彈發射井和公路機動發射的洲際彈道飛彈，以及潛射式飛彈後，中國大陸擁有的核彈頭總數遠遠超過五角大廈在《2020年中國軍力報告》中評估的「低於200枚」，而達到350枚。

報告指出，在這350枚核彈頭中，204枚為陸基飛彈彈頭、48枚為潛射彈頭，20枚為空投式核彈，合計272枚隨時可投入戰場運用。此外，報告也指出中共正研發攜帶核彈頭的空射彈道飛彈。近日發現轟-6掛載疑似極音速滑翔(boost-glide)飛彈的實體模型，不過具體發展仍不清楚。

在這350枚核彈頭中，不包括空射式的彈道/極音速飛彈，以及裝載於東風─5型洲際彈道飛彈的獨立多彈頭，否則大陸核彈頭數恐再增加；不過，其中有些老式系統待淘汰。

雖然遠低於五角大廈評估數字，但中共核武儲量仍遠低於美國與俄國的數字。美國與俄國核武數皆破千(美國3800枚核彈頭、俄國4500枚核彈頭)。即使川普的軍備控制代表比林斯里(Marshall Billingslea)指控大陸想要與俄國在核武上平起平坐，但卻找不出實證。

報告也補充，大陸的核武部隊保持在低警戒水平(low alert level)，即部署時沒有安裝彈頭與燃料。多數的彈頭儲存於中央儲存設施，少數存於地區。五角大廈也證實此一評估，並解釋大陸將發射器、飛彈與彈頭分開存放。

共軍「火箭軍」的旅會實施戰備與高警戒演習，而其中飛彈營在承接一陣子的戰備任務後，會卸下戰備任務進入待命狀態。如此，即使在承平時期指定的單位也能處於戰備就緒的狀態，並接受中央控制；而核彈頭儲藏點則由鄰近的中央軍委會控制，如遇緊急狀態，可隨時將彈頭配發部隊。

(中時新聞網)