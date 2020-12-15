國內新冠肺炎疫情時有起伏，比起前些日動輒2位數病例，讓人怵目驚心，所幸近日掉剩個位數，讓民眾稍微鬆了一口氣。衛福部長陳時中13日開起戴口罩玩笑，稱戴口罩拍照90%的人一樣英俊漂亮。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學急著提醒大家，要聽懂陳時中的笑話，台灣目前處於危險邊緣，隨時緊帶口罩仍十分重要。

謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」表示，台灣從4/13之後就沒有本土病例，但最近世界各國的疫情不斷升溫，台灣境外移入新冠肺炎確定病例大增，加上防疫旅館出現疑似本土感染病例（還在等待病毒基因序列比對結果），其實台灣目前處於危險邊緣，所以請大家外出盡量不要拿下口罩，連拍照也要緊帶口罩，以防止國內出現防疫破口。

謝宗學身體力行戴口罩這件事。他分享說，上周末參加孩子學校運動會，大太陽下全程緊帶口罩，不斷覺得悶熱、呼吸困難、和頭暈，運動會結束後整個人虛脫，直到14日體力還沒有完全恢復，但看到孩子還能過正常的校園生活，身體雖然覺得疲勞，心中其實是開心的。

謝宗學指出，防疫是大家共同的責任，我們已經安然度過2020夏天和秋天，個人防疫行為稍有鬆懈，希望在冬天和緊接而來的春天，能夠再次上緊發條，打贏疫情下半場，靜待安全、有效的疫苗問世。

(中時新聞網)