入冬最強冷空氣來襲，今(15日)天清晨比昨天更冷，台灣本島平地最低溫出現在新北市石門區12.7度。中央氣象局對雙北基宜四地發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率。氣象局預報員劉沛滕提醒，今晨和周三清晨將是這波冷空氣最冷時間，局部地區下探12、13度。「天氣達人」彭啟明則提醒，年底前有三波冷空氣報到，下一波冷空氣即將在周末報到，屆時會更冷。

雙北基宜大雨特報。(圖/氣象局)

今、明（15日、16日）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

氣象局發布陸上強風特報，臺南以北、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；今日基隆北海岸及東北部沿海地區有長浪發生的機率。

「天氣達人」彭啟明在臉書提醒，台灣地區周一至周三（14-16日）降溫顯著，都會區低溫14-16度，空曠處下探12-13度。東北部降雨會持續到周三（16日），預計周四（17日）白天起開始放晴。周五（18日）下半天，更強的冷空氣將再度影響台灣，呼籲民眾做好防寒措施。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南及高屏，由位於東北季風下風處，擴散條件稍差，為「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)