（8：22更新）美國大選投票上月結束，各州共538名選舉人團周一（14日）投票，決定正副總統人選，在最後一州夏威夷州投票後，民主黨拜登最終拿下306票，川普232票，拜登確認入主白宮。

美國總統大選選舉人團今天投票，各家媒體網站即時更新各州確定票數，但有網友發現，《華郵》更新的選舉人票中，原本由拜登勝出的新墨西哥州5張選票竟一度「遭川普翻盤」烏龍，《華郵》後來馬上更正回來。

美國總統大選投票11月3日落幕，各大媒體也預測民主黨籍候選人拜登將以306比232張選舉人票獲勝成為總統。但拜登仍須經歷一系列憲政程序認證，今天的選舉人團投票就是其中之一，選舉人團是由538名選舉人組成，各州選舉人數與該州在國會席次相同；在這制度下，各州選民先投出普選票，再由該州選舉人投票給當地得票最高的候選人。總統當選門檻為270張選舉人票，目前僅剩夏威夷州的4名選舉人尚未投票。美國歷史上雖曾有選舉人「跑票」，未將票投給該州普選票得票數最高者，但截至目前為止，並未發生類似事件。若選舉人團未出現跑票的「失信選舉人」，拜登將會獲306票成為白宮新主人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣時間上午8時15分，夏威夷州選舉人團將4票選舉人票投給拜登，最終拜登共拿下306張選舉人票、川普拿下232票，拜登正式確認勝選、入主白宮。

值得注意的是，今年沒有任何選舉人跑票。

拜登預定在台北時間今天早上8點半將發表談話，這將是他在選舉人團投票確定他勝選後發表的首次談話。

(中時新聞網)