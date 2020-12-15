22歲的志願役空軍上兵蘇威宇（蘇男），自小就夢想加入空軍報效國家，豈料入伍僅1年的時間，因急性腎衰竭合併橫紋肌溶解，就成為植物人躺在高雄榮總呼吸照護病房中近1年，家屬事發後南北奔走尋找真相，發現蘇男直屬長官上尉分隊長潘偉倫在蘇男倒下前3小時進入寢室長達11分鐘，啟人疑竇；且蘇男多次向家人提及，在部隊中經常遭分隊長刁難針對，檢討報告寫都寫不完，連休假也要帶回家熬夜趕工，根本無法放鬆的蘇威宇，面對上司各種壓力，出現了憂鬱傾向，讓家屬質疑2件事情的關聯性並不低。

蘇母表示，去年1月兒子入伍後，曾在兒子休假時聽他抱怨，自己在軍中多次被潘偉倫刁難，明明是冬季期間，卻要檢查他的夏衣服裝有沒有燙線整齊？潘偉倫帶著他一起在部隊理髮廳剪完頭髮，隔天又被罵太長，要不就是嫌他煮的菜太鹹、燒焦等，經常要求蘇男寫檢討報告，連休假返家也要熬夜寫報告，甚至還被迫在營休假，讓兒子因壓力過大產生憂鬱現象。

蘇威宇的直屬長官上尉分隊長潘偉倫遭控，長期找碴，讓蘇威宇壓力過大出現憂鬱傾向。（圖／讀者提供）

潘偉倫的刻意針對行為，也讓家屬懷疑事發當時「寢室內的神祕11分鐘」；而蘇威宇轉至基隆長庚醫院後，醫師診斷蘇到院前無呼吸心跳、急性腎衰竭合併橫紋肌溶解，家屬懷疑兒子如洪仲丘一樣被操到身體無法負荷。

家住高雄的蘇威宇，自小就有個空軍夢，在正修科技大學肆業後，便入伍成為志願役士兵，進入部隊後被分發擔任膳勤兵，原本預計後年退伍要到日本打工換宿，實現夢險，但現在一切都無法實現。

而平時從事婚禮攝影的蘇家雙親，為了照顧兒子，事業幾乎完全停擺，一家人目前靠著過去積蓄支撐，但家中還有個正在讀五專的女兒需要照料，夫妻倆蠟燭兩頭燒、日漸憔悴，只盼望奇蹟降臨的那一刻，也期盼部隊從嚴調查，給家屬一個清楚的交代。

本刊致電蘇威宇出事當時的第六雷達中隊中隊長吳建欣中校，孰料他一聽到「蘇威宇」3個字，情緒突然失控抓狂，開始跳針詢問記者為何有他的電話，記者都還未提問，他就怒掛電話，態度令人不敢恭維。

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(中時新聞網)