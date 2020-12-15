空軍戰管聯隊第六雷達中隊志願役上兵蘇威宇（蘇男、22歲），今年元月倒臥在寢室、全身抽蓄無力，軍方認為情況不嚴重，非但沒有採取急救措施、叫救護車，而是由部隊長官以私車將蘇男送到醫院，豈料蘇男到院時已失去生命跡象成為植物人。焦急的家屬重回部隊找真相，透過監視器發現蘇男的直屬長官中隊上尉分隊長潘偉倫在蘇倒下前3小時，曾進入蘇的寢室長達11分鐘，之後蘇男就被發現倒在寢室，送醫前已失去呼吸心跳，轉院後又被診斷出急性腎衰竭合併橫紋肌溶解。潘男事後表示，「自己是進去關心、幫忙蓋被子」。但家屬不採信，懷疑自己的孩子是洪仲丘第2。

家屬不解表示，為何平時身體狀況良好的兒子，會突然身體不適，甚至失去呼吸心跳成為植物人，蘇父說：「兒子一到醫院量體溫已經高燒40.8度，且失去生命跡象，但軍方卻一直說他有意識、沒有發燒，我根本不相信。」

軍方給予家屬的報告指出蘇威宇當時「半跪在地、有意識、無發燒」，但急診病例卻寫著有40.8度的高燒且到院前已失去呼吸心跳，直接打臉軍方。（圖／讀者提供）

蘇家父母事發後第3天也回到兒子的服務部隊，詢問第一個發現威宇在寢室倒下的姜姓下士：「我聽到威宇的寢室有聲音趕快去看，發現他的房間門半開，躺在地上、全身無力。」當時通報江姓督勤官到場，督勤官也向家屬表示：「威宇有肌肉僵硬的現象，也有抽蓄，我把他扶上床，威宇很小聲的說了一些話，我們通報後，長官認為要去醫院，大家就開始幫威宇找錢包和健保卡。」

為了還原真相，家屬透過監視器看到蘇男被2人抬出寢室，頭部已無意識地往一邊垂下，準備要上督勤官的座車，但因蘇男已無法坐立，必須躺在後座，督勤官才又將車上嬰兒座椅拆卸，此時，潘偉倫剛好洽公返回開車到營區，立即改由潘偉倫開車將蘇送至台大醫院金山院區。

蘇威宇的直屬長官上尉分隊長潘偉倫遭控，長期找碴，讓蘇威宇壓力過大出現憂鬱傾向。（圖／讀者提供）

本刊調查，距離空軍雷達中隊最近的石門消防分隊開車至部隊車程僅需5至7分鐘，再以最快時速一路鳴笛到達醫院也僅需15至20分鐘，結果軍方第一時間卻不叫救護車，反而是由部隊長官開車耗時25分鐘抵達醫院，錯過讓救護人員以車上器材搶救蘇男的黃金救援時間。讓家屬簡直無法接受。

此外，監視器畫面中還有一段也讓家屬不解，就是蘇男在寢室昏倒前，潘偉倫曾進去他的寢室11分鐘，潘偉倫表示，「是去關心威宇、幫他蓋被子。」但如果僅僅只是關心和蓋被子，真的需要10多分鐘嗎？還是有發生其他家屬不知道的事情？」也令家屬懷疑有隱情。而蘇威宇轉至基隆長庚醫院後，醫師診斷蘇到院前無呼吸心跳、急性腎衰竭合併橫紋肌溶解，家屬懷疑兒子如洪仲丘一樣被操到身體無法負荷。

本刊致電蘇威宇出事當時的第六雷達中隊中隊長吳建欣中校，孰料他一聽到「蘇威宇」3個字，情緒突然失控抓狂，開始跳針詢問記者為何有他的電話，記者都還未提問，他就怒掛電話，態度令人不敢恭維。

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(中時新聞網)