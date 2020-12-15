在空軍戰管聯隊第六雷達中隊服役的志願役士兵蘇威宇（22歲），今年元月初某日清晨起床後，因身體不適向長官報告休息，豈料約6個小時後，他卻被同袍發現昏倒於寢室，軍方當時未叫救護車，由部隊長官開車將他送往醫院，孰料在到院前他就失去生命跡象，雖經急救，但仍因腦缺氧過久傷及腦幹，成為植物人，家屬事後調查發現疑點重重，質疑另有隱情。

「如果時光可以倒轉，我絕不要兒子從軍。」本刊在12月9日至高雄榮總探訪渾身插滿管子的蘇威宇，他動也不動地躺在床上，讓人看著心疼，蘇母親吻兒子的頭，抬頭看了一眼生命監測器，情緒瞬間崩潰：「看著威宇的心跳波動，是我現在唯一跟他溝通的方式。」昏迷的蘇威宇毫無反應，但似乎是聽見母親的呼喚，緊閉的雙眼竟也淌下淚水，許久未降雨的高雄，此時竟飄起細雨，彷彿上天也在疼惜威宇的遭遇。

蘇威宇的父母每每想起兒子的遭遇，加上遲遲找不到真相，心力交瘁，不禁痛哭失聲。（圖／黃威彬攝）

蘇父一邊安撫著妻子，眼眶泛紅地說著威宇的狀況，蘇母則拿出診斷證明，表示兒子的病情並不樂觀。她回憶今年1月4日上午，接到空軍戰管聯隊第六雷達中隊上尉分隊長潘偉倫電話告知，擔任志願役上兵的兒子蘇威宇因無呼吸心跳在醫院搶救，蘇母一聽心頭一震，立即與丈夫北上。

軍方第一時間向蘇家父母解釋，威宇在當日清晨5點30分起床後曾表示身體不適，有向潘偉倫報備要在寢室休息，直到10點50分左右，一名姜姓下士在蘇男寢室外聽到異聲，入內查看後看見蘇男呈現全身癱軟的半蹲跪姿勢、尚有意識但無發燒狀況，姜姓下士通報後便由潘偉倫在11點6分駕私車將蘇男送往台大醫院金山院區，可是在11點31分被送進醫院時已失去呼吸心跳，經過醫院急救，直至12點3分蘇男才恢復心跳。但遺憾的是，蘇男因腦部缺氧過久傷及腦幹，成為植物人。

年僅22歲的蘇威宇自小憧憬加入空軍，沒想到才從軍一年竟然變成植物人。（圖／讀者提供）

家屬透過監視器發現，兒子倒下的前3小時，直屬長官上尉分隊長潘偉倫曾進入蘇威宇的寢室內長達11分鐘，事後蘇就全身抽蓄、癱軟，送到醫院發燒40度且無呼吸心跳，轉院後又被診斷急性腎衰竭合併橫紋肌溶解，讓家屬質疑有內幕，無法接受。

本刊致電蘇威宇出事當時的第六雷達中隊中隊長吳建欣中校，孰料他一聽到「蘇威宇」3個字，情緒突然失控抓狂，開始跳針詢問記者為何有他的電話，記者都還未提問，他就怒掛電話，態度令人不敢恭維。

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(中時新聞網)