世變時移，霧中見月

木土同座摩羯宮年餘，此相肇造是歲天翻地覆，疾厄災變推衍各大產業汰舊換新，終於本周隨兩星雙雙移宮，並於20日木土準確相合水瓶宮首，擘起新局氣象，預料綠色科技、互聯升級與生醫發明，將於未來數季嵌入跨國企業與各政府組織，並在氣象生態永續議題，為各產業與公部門策略規劃經緯。

此外，16日逢金星移宮喜兆，22日太陽移宮與火冥入準確刑相，預期耶誕節5大洲社會安全新聞頻出，或有政府大規模防疫疏漏難掩，平安夜前夕四海難平晏，但殷切期盼多月疫情能如奇蹟般受控消止情緒，將成為人人心中希望之源。投資金融，縱使歐美進入隆冬假期，波動不強，然而原油能源相關將備受矚目。

本周星情排行

摩羯座 喜出望外 總運最旺

雙魚座 心想事成 事業最佳

射手座 厚積薄發 財力最佳

巨蟹座 黃袍加身 谷底推升

牡羊座 千錘百鍊鑄一劍

眾目睽睽，土星即將移出官祿宮，本周的牡羊挑戰疲乏不再，臘梅花開。隨職場亂中升級，火冥相位或仍有惡意近身，但牡羊自可撥亂反正。財運不俗，正財輪動。感情是眾裡尋他千百度。

金牛座 心無阻蒸蒸日上

橫逆無阻，金牛心態轉強，木土移宮，在職場上不怕挑戰，順利升級。本周守護星金牛添媚，人緣是好壞齊來，切忌照單全收。偏財美，或有繼承收受餽贈可能。感情是小別更勝新婚。

雙子座 亂點鴛鴦譜有趣

心寬意暢，本周雙子逢金天相位，天秤點撥人事，或是穿針引線有譜，事業得以運轉順遂。投資有回報，橫財運至。土木移宮又逢太陽喜訊，偏桃花盛開，但單身雙子，正緣則將備受考驗，來測情真。

巨蟹座 只道無風無晴雨

鑑往知來，木土移宮，本周巨蟹數年來費心人事或是情感拉扯，終於要劃下階段句點。然而火冥相刑，仍有溝通頻率不調，或故舊翻舊帳瑣事。金天相位好，偏財小有斬獲。感情是春陽化雪。

獅子座 笑談看因緣天定

不畏人言，本周獅子逢金天三合，事業與正財引擎全面啟動，名利雙收在此時。逢土木移宮，事業合夥與伴侶感情運開，切莫蹉跎此佳期，把握脫單大運。偏財運勢平平無奇。

處女座 竇娥詞感天動地

借力使力，本周處女隨木土相合，生命代表作完成，或逢子嗣喜事。職場風光無限，羨煞其他諸星。金天相位佳，家務事稱心如意。理財投資全憑實力，不宜借貸。感情是無心風月。

天秤座 隆冬喜得桃花開

韜光養晦，本周隨土星移座，天秤自冬至始便可迎來公私生活轉機，金天三合更有陳年誤會冰釋，或業力出清，放下心頭重負。正財無奇，偏財有得。感情是衣帶漸寬終不悔。

天蠍座 進一步海闊天空

謀定後動，天蠍步入事業轉型期，隆冬時刻走跳或是跨域合作正是最佳時刻。此外，社交運受木星庇佑，宜動不宜靜。財運受守護星引動，正偏財與事業同步走高。感情是滄海月明珠有淚。

射手座 前程璀璨花似玉

點鐵成金，本周射手命宮新月甫過，並太陽木土雙星移宮，財帛人氣雙喜臨門，職場役無不克，風光無限，且周末正財逢金星入命，更上層樓。感情則是繁花似錦。

摩羯座 風生水起財星至

一切唯心。臘月下旬，群星相位將摩羯推往命運高潮處去，熠熠生輝，步步生花。守護星20日起同木星移座，正財受加持庇佑，職場資源是有求必應。感情是眾裡尋他千百度。

水瓶座 三合怎可缺人和

人前風光，本周水瓶關鍵字是人情，木土移宮加冕12年一遇大運，水瓶更往幕前走去。金星入射手，社交走跳激盪火花燦爛，通達酬謝曾經低迷時刻暖意。正偏財普。感情是把握怦然心動。

雙魚座 心念換立地解脫

轉意換念，木土移宮，本周雙魚曾經遭情感勒索或是非困境，將逆風止歇。火冥相位更是結清情緣與人和業力，且金星入射手，雙魚更能自在遊走社交。中旬財運平淡。感情是進一步海闊天空。

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(中時新聞網)