今年房市行情火紅，其中表現最戲劇化的莫過於「鄉林集團」旗下的「鄉林建設」。鄉林集團董事長賴正鎰9月才說該公司在大陸四川成都的300億大案「涵碧天下」明年開賣，12月9日就傳出其中3棟將被法拍，本刊追查，這樁法拍案12月13日改為「已暫緩」。

12月9日，鄉林集團（鄉林）董事長賴正鎰異常忙碌。他一方面要對位於四川成都的建案「涵碧天下」將遭司法拍賣的消息進行危機處理，另一方面，由他擔任理事長的「中華民國全國商業總會」（商總），這天正式發函通知，12月17日將舉行第10屆第14次理監事聯席會議，為理事長卸任及改選預作準備。

鄉林集團在四川成都的300億大案「涵碧天下」，基地總面積約5.8萬坪，第一期建設項目包含R4、R6住宅部分，其中R6部分棟別，即為這次被法拍的物件。

賴正鎰領軍的鄉林建設，近年在大陸推案頗有斬獲。9月賴正鎰宣布：「成都涵碧天下第一期Ｒ４和Ｒ６兩區總銷為人民幣70億元（約新台幣300億元），明年開賣將帶來爆炸性成長。」不料這項大利多，在三個月後傳出「爆炸性利空」──因積欠工程款遭法拍。

知情人士告訴本刊：「法拍案及時解圍，與賴正鎰的『商總理事長』身分不無關係。」今年6月任期屆滿卻仍在位的賴正鎰，不讓其他有意角逐者取得會員名冊以拉票，引發會員抗議，「更勁爆的是，賴董（賴正鎰）竟遭挺妹婿許舒博的自家人逼宮。」一位會員說，12月17日商總理監事會將有戲可瞧。

鄉林建設台灣建案主要走大坪數高端產品，圖為淡水紅樹林半山景觀休閒宅「鄉林山海匯」實景。

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(中時新聞網)