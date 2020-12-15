鄉林建設先建後售的四川成都建案「涵碧天下」，是賴正鎰在2013年透過大陸子公司「鼎康置業」，以人民幣10.9億元（約新台幣53.3億元）取得成都鳳凰山開發地塊，委由當地知名建商「中建五局第三建設有限公司」（中建五局）興建。

2015年5月開工，因鳳凰山機場航空站遲未搬遷，建物仍有限高，隔年1月便全面停工，第一期Ｒ６的七棟建物，僅蓋至一半，Ｒ４項目的六棟建物則蓋至地下室封頂。

南京涵碧樓酒店2018年落成時，女星范冰冰以嘉賓身分與賴正鎰一同進行敲鐘啟用儀式。（鄉林集團提供）（翻攝自微博「范冰冰吧」）

儘管當地政府宣稱會協助解決限高問題，沒想到一等就是4年。中建五局不耐未拿到工程款人民幣1.2億元（約新台幣5億元），去年11月提告，要求拍賣涵碧天下Ｒ６三棟地上住宅，底價約人民幣2.2億元（約新台幣10億元）。

鼎康置業今年提出異議及覆議，兩度遭駁回，該法拍案於8月確定執行，11月17日在成都中級人民法院委託「京東集團」（京東）的司法拍賣網上，刊出預定於12月13日與20日法拍。

法拍消息12月9日傳來台灣，鄉林當天兩度緊急發布重大訊息說明：「該事件係屬包商間對於合約認知差距而造成糾紛，進而聲請拍賣成都Ｒ６地塊的少部分在建工程」，強調「不會影響既定銷售時程，工程亦按既定進度進行中，對鄉林在成都投資案與台灣的營運並無重大影響。目前施工進度已到13樓，該項目會加速完工並銷售。」

從台中起家的鄉林集團，在台中曾推出不少大坪數豪宅案，近年推案主力轉向雙北地區。

賴正鎰也親上火線，老神在在地跟記者說：「原本每平方公尺要賣人民幣8000多元，現在銷售價格已漲到近2萬元，慢了幾年對公司更有利！」他還語出驚人地透露：「（鳳凰山）機場半年前就遷走了，限高問題已解決，現在當地政府已核准蓋到30樓，預計明年底可完工。」

果然，本刊記者12月14日查詢京東的司法拍賣網，原定將拍賣的涵碧天下三棟物件，狀態已改成「已暫緩」。

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(中時新聞網)